Byla to fuška, ale povedlo se. Hokejisté Dukly Jihlava ve čtvrtek i podruhé před vlastními fanoušky zdolali Slavii Praha, tentokrát 3:0, a postoupili z předkola do čtvrtfinále play-off Chance ligy.

V rozhodujícím třetím utkání série předkola play-off zdolali hokejisté Dukly Jihlava (na snímku) Slavii Praha 3:0. | Foto: Deník/Michal Káva

Po vyhroceném závěru středečního druhého duelu měla Dukla v pelhřimovském azylu rozhodnutím disciplinární komise uzavřenou tribunu za střídačkami.

To ale jejím hráčům jakoby pramálo vadilo. Do vedení šli ve 12. minutě. Šik našel na modré Harkabuse, který se opřel do puku a jeho dělovka skončila až v síti. Pro jihlavského útočníka šlo ve třetím utkání předkola již o jeho pátou přesnou trefu.

Postupová pojistka přišla ve třetí třetině, kdy se nadvakrát prosadil Jelínek a do prázdné branky vteřinu před koncem Chvátal – 3:0.

Na hokeji v Pelhřimově tekla krev! Fanoušci Dukly zranili asistenta kouče Slavie

Ve čtvrtfinále play-off, které bude rozehráno v sobotu, se Dukla Jihlava pokusí zaskočit suverénního vítěze základní části, celek Poruby. Hrát se bude na tři vítězné zápasy. První dva duely, v sobotu a v neděli, odehraje Dukla na Ostravsku, doma se představí až ve třetím utkání příští středu.

CHANCE LIGA - PŘEDKOLO PLAY-OFF

JIHLAVA – SLAVIA PRAHA 3:0

Branky a nahrávky: 12. Šik (Harkabus), 43. Jelínek (Menšík), 60. Chvátal (Strejček). Rozhodčí: Horák, Svoboda – Jindra, Štěpánek. Vyloučení: 2:7. Využití: 0:0. Třetiny: 1:0, 0:0, 2:0. Dukla Jihlava: Beran – Bilčík, Strejček, Dundáček, Ozols, Koštoval, Kočí – Čachotský, Toman, Cachnín – Harkabus, Havránek, Šik – Jelínek, Menšík, Štefančík – Chvátal, Pořízek, Rauš. Konečný stav série: 2:1.

Hrálo se na dvě vítězná utkání. První utkání se hrálo na ledě hůře postaveného mužstva, druhé a třetí se následně odehrálo u týmu umístěného po základní části lépe.

Výsledek druhé série: Přerov – Pardubice B 3:2 (Konečný stav série 2:1).