Naprosto odlišně si vedla v sobotních duelech první ligy dvojice hokejových klubů z Vysočiny.

Hokejisté Dukly Jihlava (v tmavém) zdolali znojemské Orly (v bílých dresech) díky skvělé tříminutovce v závěrečném dějství. Během ní totiž odskočili svému soupeři z vyrovnaného stavu 3:3 na vítězných 6:3. | Foto: Deník/Lubomír Budný

Podobné výsledky, ale naprosto odlišný průběh i konečné skóre. Takové byly sobotní zápasy 40. kola Chance ligy z pohledu hokejistů Dukly Jihlava a Horácké Slavie Třebíč.

Hráči jihlavské Dukly vedli nad Znojmem v pelhřimovském azylu, před velice slušnou návštěvou, 2:0 a 3:1. Jenže Jihomoravané během jediné minuty ve třetí třetině srovnali a dvanáct minut před třetí sirénou se tak začínalo odznovu.

V 53. minutě ovšem v přesilové hře, když musel na pět minut na trestnou lavici kapitán Znojma Svoboda, vrátil domácímu celku vedení Havránek a tím odstartoval velký comeback Dukly. Už za další minutu přidal pátou branku Jelínek, stále ještě v pokračující početní výhodě dokonal pro hosty dílo zkázy opět Havránek.

DIVIZNÍ PODZIM: Michala mrzí pokuty za diváky, Adamce naopak zklamali rozhodčí

Dukla si ziskem tří bodů upevnila své postavení na osmé příčce prvoligové tabulky. „Měli jsme dobrý vstup do zápasu. Odvedli jsme spoustu dobré práce v kombinaci střelby, tlačili jsme se do branky. Bohužel naše nízká produktivita znamenala, že jsme šli do kabin jen s jednogólovým náskokem. Z takové třetiny je to pro nás hrozně málo,“ nebyl spokojený s úvodní periodou kouč Jihlavy Viktor Ujčík.

A jak viděl následující průběh? „Soupeř dokázal vyrovnat, poté jsme však znovu odskočili. Ve třetí třetině jsme dostali poměrně laciný gól z oslabení, který soupeře nakopl, najednou ho byl plný led a začal přebírat otěže zápasu. My jsme hlavně rádi, že jsme si konečně pomohli přesilovkami. Myslím si, že naše výhra byla zasloužená,“ dodal Ujčík.

Mnohem hůře si na ledě Vsetína počínali hokejisté Horácké Slavie Třebíč. Svému soupeři vzdorovali až do závěru prostřední části. Klíčovým okamžikem byla situace právě z jejího závěru. Pouhou vteřinu před jejím koncem totiž Valaši zvýšili v početní výhodě na 3:1.

Fotbalistům FC Vysočina zatím příprava výsledkově vychází, s ligisty neprohráli

V závěrečné třetině už Třebíč tahala za kratší konec provazu a nakonec svému soupeři podlehla jednoznačně 2:6. „Z naší strany snese přísnější měřítko jen první třetina, ve které jsme byli mírně lepším týmem. Nemyslím teď výsledkově, ale herně, plnili jsme herní plán. Chtěli jsme v tom pokračovat i ve druhé třetině, ale ztráceli jsme puky a to byla voda na mlýn domácích, kteří jsou z rychlých protiútoků velmi nebezpeční,“ postýskl si asistent trenéra Horácké Slavie Jaroslav Barvíř.

A ještě dodal: „I tři vyloučení v jedné třetině je při utkání s takovým soupeřem, jakým je Vsetín, prostě moc. Do třetí třetiny jsme šli s tím, že nic nevzdáváme, dali jsme tam rychle i branku, ale na zvrat už nebyla síla.“

V doslova zběsilém tempu pokračuje druhá nejvyšší hokejová soutěž už dnes, kdy je na programu 41. kolo. Kluby z Vysočiny čekají soupeři ze spodních pater tabulky. Horácká Slavia Třebíč přivítá v domácí KHNP Aréně od 17.30 juniorku Pardubic. O půlhodinu později zahájí Dukla Jihlava svůj duel na ledě Frýdku-Místku.

CHANCE LIGA - 40. KOLO

VSETÍN – TŘEBÍČ 6:2

Branky a nahrávky: 1. Holec (Hrňa), 23. Bláha (Šuhaj, Ondračka), 37. Dědek (Holec, Půček), 40. Rob (Jonák, Staněk), 57. Jonák (Ondračka, Rob), 60. Půček (Kern, Jenáček) – 24. Matyáš Svoboda (Vodný, Ferda), 44. Ferda (Furch, Matyáš Svoboda). Rozhodčí: . Vyloučení: 2:4. Využití: 2:0. Diváci: 2 376. Třetiny: 1:0, 3:1, 2:1. Horácká Slavia Třebíč: Jekel (41. Mičán) – Baláž, Bořuta, Furch, Štebih, Vodička, Poizl, Kříž – Psota, Bittner, Dočekal – Ferda, Vodný, Matyáš Svoboda – Frömel, Kučera, Ondráček – Michalčuk, Malý, Matěj Svoboda.

JIHLAVA – ZNOJMO 6:3

Branky a nahrávky: 9. Harkabus (Jelínek, Havránek), 24. Jelínek (Pořízek, Dundáček), 43. Kočí (Menšík), 53. Havránek (Strejček), 54. Jelínek (Cachnín), 56. Havránek (Strejček, Kočí) – 25. Beránek (Lichanec, J. Jenáček), 47. Hruška (Bartko, Bukač), 48. Jenyš (Šťovíček, T. Svoboda). Rozhodčí: Zavřel, Jechoutek – Polák, Malý. Vyloučení: 4:6, Svoboda (Znojmo) 5 minut. Využití: 1:1. Diváci: 1 197. Třetiny: 1:0, 1:1, 4:2. Dukla Jihlava: Maláč – Strejček, Bilčík, Ozols, Dundáček, Mareš, Koštoval, Vovsík – Cachnín, Toman, Čachotský – Jelínek, T. Havránek, Harkabus – Jungwirth, Menšík, Štefančík – Brož, Pořízek, Kočí.

Ostatní výsledky 40. kola Chance ligy: Poruba – Zlín 2:1 pp, Sokolov – Frýdek-Místek 2:0, Přerov – Kolín 2:0, Litoměřice – Slavia Praha 1:5, Pardubice B – Prostějov 1:2 sn.

TABULKA

1. Poruba 40 25 7 4 4 138:83 93

2. Vsetín 40 23 3 2 12 131:100 77

3. Prostějov 40 19 5 2 14 121:103 69

4. TŘEBÍČ 40 17 3 6 14 107:106 63

5. Sokolov 40 17 4 3 16 100:93 62

6. Zlín 40 15 4 9 12 100:101 62

7. Litoměřice 39 17 4 2 16 120:121 61

8. JIHLAVA 39 14 7 3 15 105:106 59

9. Přerov 40 13 7 3 17 86:98 56

10. Kolín 39 12 4 5 18 77:99 49

11. Pardubice B 40 12 3 6 19 100:111 48

12. Frýdek-Místek 40 12 3 5 20 95:111 47

13. Slavia Praha 40 11 3 5 21 104:127 44

14. Znojmo 39 12 2 4 21 98:123 44

Dnešní program 40. kola: Zlín – Sokolov, HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ – Pardubice B (oba 17.30), Prostějov – Litoměřice, Slavia Praha – Vsetín, Znojmo – Přerov, Frýdek-Místek – DUKLA JIHLAVA, Kolín – Poruba (vše 18.00).