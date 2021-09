„Poruba dnes byla jasně lepší, především první dvě třetiny, a zaslouženě vyhrála. My jsme udělali spoustu chyb, což v podstatě rozhodlo,“ stýskal si pro klubový web asistent trenéra Dukly Karel Nekvasil.

„Kluci podali skvělý týmový výkon, splnili to, co jsme si před zápasem řekli. Za vítězstvím jsme si šli a tři body jsou odměnou,“ řekl asistent trenéra Horácké Slavie Jaroslav Barvíř.

Už za necelou minutu to ovšem opět bylo jen o branku, na dorážku Szturce byl Jekel krátký. Krliš ale přidal po sólu čtvrtý gól, který definitivně rozhodl – 4:2.

Třebíč šla do vedení už po osmi minutách hry. Psota se šikovnou kličkou zbavil svého strážce, posunul puk na kapitána Bittnera, který jej neomylně poslal za Foltánova záda.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.