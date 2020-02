Už po první části bylo jasné, že rezerva Velké Bíteše si první body v sezoně nepřipíše a úspěšná bude Telč, která vedla o šest branek. „Ale herně to bylo celkem vyrovnané. Nás bylo třináct, jich bylo asi deset, takže dohromady jeden tým,“ usmíval se trenér hostů Josef Prášek. „Šance byly na obou stranách, my jsme byli kombinačně lepší a ty šance jsme proměnili, ale také nás podržel gólman,“ říká kouč Telče.

Jeho svěřenci začali od druhé části dominovat a nakonec se zrodil výsledek 21:2! „Oni pak začali odpadat, my jsme hráli s chutí celý zápas, kluci si zastříleli. A jejich brankář po dvanáctém gólu také rezignoval. Ono to tak bývá, že když se to rozsype, tak vám tam padne vše,“ doplňuje Josef Prášek.

Toho potěšil výkon Šalandy. „Chtěl bych ho pochválit. Jako útočník nastoupil v obraně a odvedl velmi dobrý výkon, pomalu svůj nejlepší v sezoně,“ říká kouč, který prý uvažuje, že to pro Šalandu nebylo poslední utkání na pozici beka. „Je pravda, že si řekl, že ho dnes zkusím ve Velkém Meziříčí, jestli máme novou konkurenci v obraně. V útoku to měl na hraně, tak teď bude mít dobou motivaci prosadit se v obraně,“ usmíval se Prášek.

Tomu bylo rezervy Velké Bíteše po debaklu celkem líto. „Takový výsledek si nezasloužili, ale tak to bývá. Třeba po tomhle popřemýšlí, s jakým týmem nastoupí do příští sezony, protože ty kluky to nebaví,“ reaguje trenér Telče.