Český svaz ledního hokeje pro dokončení druhé ligy moc možností nemá. Na rozdíl od Tipsport extraligy či nižší Chance ligy se jedná o amatérskou soutěž. Výjimky ohledně opatření ve spojitosti s epidemií koronaviru se tak na ni nevztahují. Hráči momentálně nemohou trénovat, natož pak hrát zápasy. Přitom, aby se soutěž mohla dohrát, by bylo podle vyjádření svazu nutné ji obnovit nejpozději třetího ledna.

A tento termín se po jednáních svazu se zástupci ministerstva zdravotnictví ukázal jako nereálný. Proto se vedení českého hokeje bude zabývat variantou, která počítá právě s ukončením soutěže. To ostatně stojí ve zmíněném v emailu. „Za této situace nevidím jinou cestu, než připravit výkonnému výboru na jeho nejbližší jednání návrh, jímž by byla předčasně ukončena soutěž,“ vysvětloval Antonín Vansa, ředitel oddělení řízení soutěží Českého svazu hokeje.

Pochopení a zároveň smutek zavládl v klubech. „Obdrželi jsme tu zprávu,“ přiznal generální manažer žďárských Plamenů Martin Nečas a pokračoval: „U chlapů to i chápu, protože chodí do zaměstnání a mají nějakou zodpovědnost. Ale i přesto bychom hrát chtěli. Sport je fenomén, udrží vás v kondici a vy se s tím virem vypořádáte lépe,“ doplnil.

Také v Havlíčkově Brodě zrovna nejásají, ale ani neprotestují. „Mediálně nynější situace nevypadá dobře a tomuto verdiktu ze svazu se ani nedivím,“ uvedl David Kozlík, sekretář tamního klubu a dodal podobnou větu jako jeho žďárský kolega: „Přivítali bychom, kdyby se hrát mohlo a sezona se dokončila.“ Jenže to je jen přání. Patrně hodně vzdálené od reality.

Zklamání je o to větší, že před měsícem restart druhé ligy vypadal reálně. V Brodě se na to chystali s plnou vážností. „Co jsme mohli chodit na led, byli tam kluci skoro každý den. Někteří trénovali i dopoledne, protože jim to samozřejmě chybí. Už jsme vyhlíželi, kdy se začne hrát. A teď tohle,“ přiznal zklamání David Kozlík.

Co bude dál, pokud svaz soutěž skutečně ukončí? Co když pak dojde k rozvolnění opatření? Řešení pro tuto situaci začali připravovat ve Žďáru nad Sázavou. „Předběžně jsme se už s několika kluby domlouvali, že bychom si udělali turnaj pěti, šesti týmů. I kdybychom se měli nechávat každý týden antigenními testy testovat. Kluci chtějí hrát,“ prohlásil Martin Nečas.

Naopak v nedalekém Velkém Meziříčí by ukončení soutěže chápali jako konec sezony. „Pokud má nárůst nemocných kulminovat v polovině ledna, tak musíme počítat s tím, že měsíc se nebudou omezení měnit. Je otázka, zda při zrušené soutěži budeme mít ještě v únoru k dispozici led,“ přiznal nejistotu Karel Vejmelka.