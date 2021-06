Přijetí Zastávky do soutěže má ale jeden háček. Ten je totožný s tím, proč kluby z Vysočiny nemohou od následující sezony startovat v jiných soutěžích než ve svém vlastním kraji.

Připomeňme, že Pelhřimov s Humpolcem hrávaly v jižních Čechách, Chotěboř a Světlá nad Sázavou na Pardubicku, Velká Bíteš startovala ve společné lize Jihomoravského a Zlínského kraje. Pro odchod jinam musí dát souhlas příslušný oblastní hokejový svaz, Zastávka tak musí žádat v Brně.

Vzhledem k tomu, že u podané přihlášky tento souhlas zatím chybí, je účast klubu, který hraje své domácí zápasy na stadionu v Rosicích, minimálně nejistá. „V tuto chvíli souhlas nemáme. Není tu ale ani zamítavé stanovisko. Snažíme se souhlas vyjednat, rozhodne se v týdnu,“ vysvětlil prezident HC Zastávka Vladislav Klos.

S pomocí ze strany vysočinského svazu ale počítat nemůže. „Nám by se z hlediska vylosování dvanáctý klub hodil, ale za nikoho jednat nebudeme. Tohle je o dohodě Zastávky a jihomoravského svazu,“ deklaroval Bedřich Ščerban.

Chuť klubu jít hrát na Vysočinu lze pochopit. Zastávka do roku 2010 hrála v okresním přeboru Brno-venkov, následně už startovala v soutěžích na Vysočině. „Pro nás je špatně, že krajská soutěž není. Tím by odpadla nutnost souhlasu svazu. Tu bychom mohli hrát i bez něj,“ vyslovil se Vladislav Klos.

I proto se mu do geograficky spádové Krajské ligy nechce. „Na Vysočinu to máme kousek, pár kilometrů. Jezdit třeba do Uherského Brodu se nám nechce. Znamenalo by to pro nás zvýšení nákladů na sezonu,“ líčil.