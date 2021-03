Hokejisté Dukly udělali v pondělí vítěznou tečku za základní částí a v Chance lize skončili druzí. Díky tomu mohou v době, kdy se osm celků bude prát v předkole play-off, ladit formu. Jaký je jejich program?

Jihlavští hokejisté si od zápasů odpočinou. Budou mít volno a hlavně hodně trénovat. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Jihlavští budou střídat zátěž s odpočinkem. A je jasné, že si hráči máknou, protože na přelomu roku byla pauza „volnější“ a trenérům se návrat na led po novém roce příliš nelíbil. „Budou těžké tréninky,“ je si jistý Vlastimil Bilčík, že nabírat se bude i fyzička a bruslení bude jednou z hlavních činností minimálně prvních dnů. „My se na to čtvrtfinále musíme nachystat i hlavama, protože je to nejdůležitější část sezony,“ doplňuje obránce Jihlavy, který se těší i na dny bez hokeje. „Já pojedu za rodinou domů do Brna.“