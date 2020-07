Jde o mladíky, kteří se pokusí v následujících dnech a týdnech zaujmout trenérské duo Mejzlík, Barvíř a říci si o dres bílých hvězd. „Všichni noví hráči jsou u nás prozatím na try-out. Je jen na nich, jak se své šance chopí a zda nás dokáží přesvědčit,“ uvedl na stránkách Horácké Slavie asistent trenéra, který také prozradil, že se s týmem začal připravovat další brankář. Je jím mladý velkomeziříčský Jaroslav Juda.

A kdo se v třebíčské kabině nově ocitl?

Do branky přichází Jan Mičán. Mladý brankář prošel pražskou Spartou a naposledy chytal za druholigovou Příbram. Na svém kontě má i reprezentační starty v mládežnických kategoriích.

Obranné řady se pokusí vyztužit dva mladíci. Lukáš Zukal také hrával za juniorskou „repre“ a poslední sezonu strávil u ústeckých Lvů. Vojtěch Doktor začínal v Českých Budějovicích, kde patřil v juniorech k oporám týmu. I on má na kontě starty za české mládežnické výběry. Za muže hrál v druholigovém David Servisu.

Dávat góly a starat se o útočnou sílu Horácké Slavie by mohl Václav Krliš. Čtyřiadvacetiletý útočník už první ligu hrával. Má přes stovku startů za pražskou Slavii a Ústí nad Labem.

Pátou novou tváří je Jakub Planý. Taktéž útočník, kterýv mládí hrával v Mladé Boleslavi a za muže sbíral starty ve druhé lize, kde ovšem patřil vždy k velmi produktivním hokejistům.

Šestým do party je Ondřej Vaculík, který už jen při pohledu budí respekt. Přes dva metry měřící hokejista by měl soupeřovým obráncům nakládat a v předbrankovém prostoru by mohl činit nemalé problémy. Je odchovancem českobudějovického Motoru a v zámoří hrál juniorskou WSHL za San Diego.

Třebíčská základna se tak příjemně rozrostla, ale finální verze to ještě není. „Samozřejmě, že se ještě zdaleka nejedná o finální podobu kádru. Další hráči se k nám připojí v nejbližších dnech. Postupně budeme tým optimalizovat,“ doplnil Barvíř.

Zároveň prozradil, že by tým měl posílit i jeden zkušený obránce. „Předběžně jsme domluveni ještě s jedním bekem, který se k nám připojí později. Rozhodli jsme se vydat cestou konkurenčního prostředí. Nikdo nemá své místo jisté, ani hráči s podepsanými smlouvami. Všichni nás musí neustále přesvědčovat o tom, že u nás chtějí být a že se chtějí dále zlepšovat,“ uzavírá asistent trenéra bílých hvězd.