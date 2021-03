POSLEDNÍ ZÁPAS. V Jihlavě se z vítězství radovali domácí, ale soupeře přetlačili až v nájezdech, když rozhodující proměnil Illéš. Co se ale dělo před tím, vzbudilo řadu emocí v obou táborech. Třebíč ještě v šesté minutě závěrečné třetiny vedla o dvě branky, Dukla dokázala vyrovnat. V prodloužení byla blíže k vítězství Horácká Slavia, která dokonce dostala puk za záda Zhukova. Jenže oslavy hostů uťali rozhodčí, puk byl do branky dopravený nedovoleným způsobem – kopnutím. „Neviděl jsem to. Rozhodčí rozhodli, že puk byl kopnutý. Zkusili jsme vyhrát, ale zápas byl nějakým způsobem vedený. Nám se nelíbilo, jak byl vedený, ale to je zas na posouzení někoho jiného,“ nezbavil se po zápase hořkosti asistent trenéra hostů David Dolníček a třebíčský patriot.

UKÁŽE SE CHARAKTER. Jihlava má po výhře v Kolíně už jistou čtyřku a tím i čtvrtfinále play-off, Třebíč naopak v utkání na ledě Poruby o tuto možnost přišla a musí do předkola. U hráčů může dojít k určitému poklesu motivace, ale není to zápas na vypuštění. Ostatně pokud by si to některý z hráčů dovolil, dá trenérovi i vedení klubu nepěknou zpětnou vazbu. Ta se může odrazit na ochotě podepsat s ním smlouvu na další sezonu. V dnešní době, kdy peněz ve sportu na nižší profesionální úrovni není mnoho, si hráči dobrého bydla váží více.

DVĚ SÉRIE. Pohled zápasové bilance obou soků hovoří jasně. Oba si táhnou série. Jihlava vítěznou, uspěla už čtyřikrát v řadě. Z dvanácti možných získala jedenáct bodů. Třebíč, kterou při skládání sestavy v posledních utkáních limitovala marodka, naopak prohrává. Naposledy zdolala Šumperk. To bylo v kalendáři dvacátého února, od té doby třikrát gratulovala soupeřům k vítězství.

KANONÝŘI PROTI SOBĚ. Co dokáže osmadvacetiletý útočník Horácké Slavie Ladislav Bittner, soupeři v Chance lize poznávají pravidelně. V letošní sezoně je strojem na góly, je nejlepším střelcem soutěže. Také Dukla má ve svých řadách snajpra. Jiří Fronk vyslal už sedmnáct projektilů, které zastavila až síť.

VSAĎTE SI. Jste přesvědčeni, že víte, kdo derby ovládne? Pak si vsaďte. Sázkové kanceláře věští vyrovnanou bitvu, proto vypsaly zajímavé kurzy. Na vítězství obou rivalů je v Tipsportu shodný 2,35.

Co očekávají trenéři

Jaroslav Barvíř, Horácká Slavia Třebíč: „Bude to těžký zápas, soubojový, náročný na fyzickou kondici. Mediálně a mezi fanoušky je pochopitelně více sledovaný. Možná to bude i více emoční, vzhledem k tomu co se stalo v závěru posledního utkání.“

Viktor Ujčík, Dukla Jihlava: „Jsem rád, že před tímto zápasem už máme zajištěno čtvrtfinále. I tak si myslím, že bude o zábavu postaráno. Rádi bychom se prezentovali hokejem, jaký chceme hrát v play off, tedy podloženým důrazem a bojovností.“