Hráči Horácké Slavie však prokázali, že nejsou na čele tabulky náhodou. Už o tři minuty později Dočekal ujel po levé straně a jeho krásnou pobídku bombou zúročil Kusko. A stejně jako Fronk, také útočník Třebíče zaznamenal v úvodní periodě dva góly. V 15. minutě při vlastním oslabení využil šťastného odrazu puku a do prázdné branky vyrovnal na 2:2.

Doslova raketový vstup měli do derby hokejisté domácí Dukly. Na konci čtvrté minuty otevřel skóre z bezprostřední blízkosti Fronk, za dvě minuty ten samý hráč pak opět volný před Jekelem skóroval podruhé – 2:0.

Až do samostatných nájezdů dospělo středeční derby mezi hokejisty Dukly Jihlava a Horácké Slavie Třebíč v osmém kole Chance ligy. Šťastnější nakonec byli hráči Třebíče, kteří brankou Kuska zvítězili 5:4.

