Necelé čtyři minuty stačily Peteru Pucherovi, aby se při své premiéře v dresu Telče zapsal do statistik. Jeho novým spoluhráčům ale nakonec ani jeho dvě asistence nestačily. Telč doma prohrála s béčkem Velkého Meziříčí, které si tak připsalo první body v soutěži.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.