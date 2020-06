Soupeři pro Duklu jsou jako v loňském roce Slavia Praha, Pardubice, Hradec Králové, Havlíčkův Brod, Tábor, České Budějovice a Technika Brno. Nově se střetnou s dalšími dvěma pražskými celky - Spartou a Kobrou.

Dorosteneckou nejvyšší soutěž hraje třicet týmů, které jsou rozděleny do třech skupin po deseti. Celky odehrají v první části sezony osmnáct zápasů. První čtyři týmy z každé skupiny postoupí do nadstavby, kde by na Jihlavany čekala porce dalších dvaceti utkání.

Už v příštím roce ale přijde obměna extraligového systému, kdy se zúží počet celků na čtyřiadvacet.

ROZDĚLENÍ DO SKUPIN

Skupina Západ

Karlovy Vary, Plzeň, Třemošná, Litvínov, Chomutov, Rytíři Kladno, PZ Kladno, Hvězda Praha, Liberec, Mladá Boleslav



Skupina Střed

Sparta Praha, Slavia Praha, Kobra Praha, Pardubice, Hradec Králové, JIHLAVA, HAVLÍČKŮV BROD, Tábor, České Budějovice, Technika Brno



Skupina Východ

Třinec, Havířov, Vítkovice, Poruba, Šumperk, Olomouc, Přerov, Vsetín, Zlín, Kometa Brno