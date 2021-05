Havlíčkobrodský rodák Vaněček v předchozích dvou startech inkasoval dohromady devět gólů a v Buffalu byl v polovině zápasu střídán.

Tentokrát byl ale bezchybný. „Nešlo na mě moc střel, ale snažil jsem být celý zápas koncentrovaný a vrátit zákroky spoluhráčům jejich podporu. Pomohli hodně moc. To je důvod, proč Islanders neměli příliš mnoho střel,“ citovala pětadvacetiletého gólmana agentura ČTK. „Skvěle si ale vedla i naše ofenziva. Strávili jsme hodně času v útočném pásmu, to je prostor, kde chcete hrát.“

Washington hrál poprvé před fanoušky, ze čtyřiadvaceti amerických týmů v soutěži pustil do hlediště omezený počet lidí jako předposlední. „Už na rozbruslení nás povzbuzovali,“ potěšilo Vaněčka. „Je to úplně něco jiného, hokej je lepší. Tím, že vás podporují a fandí, tak na vás tlačí, abyste podal co nejlepší výkon. Je příjemné mít je zase zpátky,“ dodal český gólman, který si připsal osmnáctou výhru v sezoně. V této statistice je mezi nováčky nejlepší.