K dvanáctce hráčů teď přibylo i pět nových jmen, včetně brankáře Maxima Žukova, na nějž vlastní práva zámořský klub Toronto Maple Leafs. 22letý gólman v posledních dvou sezonách byl výraznou oporou Dukly Jihlava. „Jsme velmi rádi, že jsme získali takto kvalitního brankáře. Bylo to náročné, dlouho jsme jednali, ale podařilo se. Jsme za to velmi rádi a myslíme si, že Max má svoji kvalitu, kterou už druhým rokem potvrzoval v Chance lize,“ vyjádřil se Stantien na adresu gólmana, který se v posledních dvou ročnících Chance ligy podílel na vyřazení Vsetína v play-off.

Hokejový Vsetín potvrdil trenérskou dvojici. Ohlásil odchod devíti hráčů

Zelenožluté barvy rovněž oblékne Peter Lichanec (Jihlava, 29 let), Štěpán Bláha (Ústí nad Labem, 25 let), Jan Štefka (Prostějov, 25 let) a devátý nejproduktivnější hráč uplynulého ročníku Chance ligy Roman Přikryl (Litoměřice, 27 let), který měl po základní části nejvíce asistencí z celé soutěže (34).

Klub zároveň oznámil, že se očekává odchod gólmana Jakub Málka do zámoří. 20letý brankář byl loni draftován klubem New Jersey Devils.