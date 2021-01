Třebíčští hokejisté sice v Benátkách po celý zápas ztráceli, ale nakonec si domů odvezli dva body. V prodloužení jim vystřelil ten bonusový Šťovíček.

Hokejisté Třebíče (v bílém) vezou z Benátek nad Jizerou dva body. | Foto: Deník / Tomáš Otradovský

V Benátkách nad Jizerou si hosté z Třebíče nepohlídali vstup do první i druhé části. Vždy pouhé dvě minuty a kousek stačilo domácím k tomu, aby udeřili. Po rychlé kombinace to byl jako první Šafařovský, na 2:0 zvýšil v úvodu prostředního dějství Dlouhý, který zametl v přesilovce puk do odkryté branky.