Pouze dva body si pro sebe urvaly oba hokejové kluby z Vysočiny v dalším kole druhé nejvyšší soutěže.

V bohatý gólostroj se změnilo sobotní utkání dalšího kola Chance ligy mezi hokejisty jihlavské Dukly (žluté dresy) a domácího Vsetína. Valaši byli po zápase spokojenější. | Foto: Jaroslav Loskot

Naprosto odlišné zápasy sehráli v sobotu hokejisté Horácké Slavie Třebíč a Dukly Jihlava ve 43. kole Chance ligy. Zatímco Horákům se doma povedlo otočit zápas s Litoměřicemi alespoň k výhře v prodloužení, Dukla vysoko prohrála na ledě Vsetína.

Třináct branek vidělo půl třetí tisícovky diváků v sobotu na vsetínském Lapači. Valaši šli brzy do vedení, ale Dukla ve vlastním oslabení ihned kontrovala, když se prosadil Toman. Další dva zásahy za zády Maláče ovšem znamenaly vedení Vsetína 3:1 a v hostující kabině došlo ke střídání brankářů.

Po pár minutách prostřední části sice Cachnín snížil na rozdíl jediné branky, ale pak už měl hru i skóre plně v režii druhý tým tabulky Chance ligy. Po vysoké výhře 8:5 zůstaly všechny tři body na Zlínsku.

Návrat do Česka padl. Bratři Demeterovi budou i nadále pokračovat v Rakousku

Hodnocení duelu z pohledu hostujícího souboru nebylo příliš radostné. „Takový zápas hodnotit je velice těžké. V první třetině byl Vsetín lepší a my jsme měli velký problém se dostat z našeho obranného pásma. Druhá třetina od nás byla dobrá. Snížili jsme na 2:3, hned v dalším střídání trefili tyč, ale pak jsme pokaždé naší chybou nabídli soupeři šanci odskočit,“ komentoval na po zápasové tiskové konferenci asistent trenéra Jihlavy Karel Nekvasil.

A ještě pokračoval. „Ve třetí třetině snížíme na rozdíl dvou branek a opět, chyba na naší modré, a gól. Další střídaní a další gól. Vždycky, když jsme se dotáhli a mohli s tím zápasem ještě něco udělat, jsme vyrobili velké chyby, takže se s tím pak už nedalo dělat vůbec nic,“ dodal asistent kouče Viktora Ujčíka.

Úspěšnější byli v sobotu hokejisté Třebíče, i když to na velkou slávu dlouho vůbec nevypadalo. Ještě třináct minut před třetí sirénou totiž hostující Litoměřice vedly 2:0.

Tým má perspektivu, ověřil si nový trenér fotbalistů Velké Bíteše Steinhauser

Pak ale výborně napadal Michálek a chybné rozehrávky hostů využil ke snížení Dočekal. V poslední minutě závěrečné periody pak domácí po velkém tlaku vyrovnali. Ferda poslal přesný pas na Vodného, který propálil bezmocného Cichoně a šlo se do prodloužení.

Těsně před jeho koncem rozhodl o výhře Třebíče obránce Štebih. Ten měl na mezikruží dost času na to, aby si puk srovnal na holi a následně vypálil přesně nad lapačku gólmana hostů – 3:2. „Do zápasu jsme nevstoupili vůbec dobře, celou první třetinu jsme hledali tempo. Během druhé třetiny se nám tempo podařilo trošku srovnat, vytvořili jsme si nějaké příležitosti, ale ty pochytal hostující gólman. Před třetí třetinou jsme si řekli, že zápas nechceme zabalit. Víme, že to nebylo úplně zasloužené, ale získali jsme dva velmi cenné body do tabulky,“ sdělil pro klubový web asistenta trenéra Třebíče Jaroslav Barvíř.

HOKEJOVÁ CHANCE LIGA - 43. KOLO

TŘEBÍČ – LITOMĚŘICE 3:2 pp

Branky a nahrávky: 47. Dočekal (Michálek), 60. Vodný, 65. Štebih (Bittner, Dočekal) – 4. Costa (Jícha, Tůma), 37. Vitouch (Hrabík). Rozhodčí: Skopal, Šico – Štofa, Tvrdý. Vyloučení: 3:8. Využití: 1:0. Diváci: 942. Třetiny: 0:1, 0:1, 2:0 – 1:0. Horácká Slavia Třebíč: Jekel – Vodička, Štebih, Furch, Baláž, Kříž, Poizl, Fiala – Psota, Bittner, Dočekal – Ferda, Vodný, Matyáš Svoboda – Ondráček, Michálek, Kučera – Frömel, Malý, Matěj Svoboda.

VSETÍN – JIHLAVA 8:5

Branky a nahrávky: 5. Kratochvil (Vaňo, Šuhaj), 8. Jonák (Klhůfek, Rob), 17. Machala (Půček, Staněk), 28. Půček (Machala, Jenáček), 35. Šuhaj (Machala, Staněk), 38. Machala (Šuhaj, Staněk), 52. Dědek (Holec, Larsen), 53. Rob (Klhůfek) – 6. Toman (Strejček), 26. Cachnín (Strejček), 44. Havránek (Harkabus), 51. Kočí (Havránek, Strejček), 53. Cachnín (Čachotský, Toman). Rozhodčí: Horák, Maršálek – Mikšík, Bezděk. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 2 500. Třetiny: 3:1, 3:1, 2:3. Dukla Jihlava: Maláč (21. Chaloupek) – Strejček, Bilčík, Koštoval, Dundáček, Kočí, Ozols, Číhal – Cachnín, Toman, Čachotský – Jelínek, Havránek, Harkabus – Jungwirth, Rauš, Báťa – Brož, Pořízek, Štefančík.

Ostatní výsledky 43. kola Chance ligy: Kolín – Pardubice B 1:4, Slavia Praha – Poruba 1:0, Prostějov – Přerov 0:2, Frýdek-Místek – Zlín 5:2, Znojmo – Sokolov 6:3.

TABULKA

1. Poruba 43 26 7 4 6 142:87 96

2. Vsetín 43 25 3 2 13 144:110 83

3. Prostějov 43 20 5 2 16 124:110 72

4. TŘEBÍČ 43 18 4 7 14 112:110 69

5. Sokolov 43 18 4 3 18 107:103 65

6. Litoměřice 42 18 4 3 17 128:130 65

7. Přerov 43 16 7 3 17 94:99 65

8. Zlín 43 15 5 9 14 109:113 64

9. JIHLAVA 42 15 7 3 17 117:120 62

10. Pardubice B 43 13 4 7 19 108:116 54

11. Frýdek-Místek 43 13 4 5 21 105:120 52

12. Kolín 42 13 4 5 20 84:109 52

13. Slavia Praha 43 13 3 5 22 109:131 50

14. Znojmo 42 13 2 5 22 108:133 48

Program 44. kola (středa 31. ledna): DUKLA JIHLAVA – HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ (ZS Pelhřimov), Přerov – Frýdek-Místek, Zlín – Prostějov (vše 17.30), Znojmo – Kolín, Pardubice B – Litoměřice, Sokolov – Slavia Praha (vše 18.00), Poruba – Vsetín (19.00).