Na začátku týdne to vypadalo, že by se Horácká Slavia mohla pomalu vrátit zpět do tréninkového procesu. „Momentálně probíhá další testování. Jeho výsledky do značné míry rozhodnou o tom, jaký bude další vývoj. Pokud vše dopadne dobře, tak bychom se mohli poprvé sejít v pátek. První zápas by mohl být sehrán příští týden. Ale je jasné, že situace se vyvíjí ze dne na den,“ sdělil v úterý na klubovém webu hlavní trenér a sportovní manažer Horácké Slavie Roman Mejzlík.

Testy proběhly, a už nyní je jasné, že jeho optimistická předpověď padá. „Trénovat začínáme, ale hráči, kteří byli testování tento týden, jsou všichni pozitivní. Když to spočítáme, tak asi půlka se jich do tréninku vrátí, a půlka bude minimálně do příštího víkendu v karanténě. Pak už se nám snad vrátí a začnou také trénovat,“ sdělil Deníku Mejzlík.

Ten ví, že dostat hráče do formy, bude složité. „Tréninky budou asi hodně pozvolné. Co máme zprávy od týmů, které tím prošly, tak ten restart není radostný. Na hráče je prý divný pohled. Záleží, jaký kdo měl průběh,“ reaguje trenér prvoligového „áčka“. „Někdo to měl lehčí, a bude mít možná výhodu. Ale někteří naši kluci měli vysoké horečky a bolesti hlavy, ty příznaky, které k tomu patří. Nejspíš si tím projde celé mužstvo a my musíme doufat, že se to nebude vracet,“ doplňuje.

Jeho tým odehrál jen dva zápasy, z nichž vytěžil bod. Většina soupeřů už má přitom na svém kontě sedm zápasů. A s jistotou se dá nyní tvrdit, že zápasové manko Horácké Slavie bude dál narůstat. „Naše zápasy jsou minimálně do desátého října odložené. Pokud se nám pak hráči vrátí, budeme potřebovat ještě pár dnů, abychom se do toho dostali. Je ale důležité, abychom byli zdraví,“ má jasno Roman Mejzlík, který se nebojí toho, že by se ztráta nedohnala. „Bude se hrát asi pořád a bude to divočina. Ale do konce března je času dost,“ dodává.

Dukla má dnes také volno. Ale plánované. V týdnu totiž vedení kladenských rytířů požádalo jihlavský klub, zda by přistoupil na odložení sobotního duelu. Důvodem byl velký zájem fanoušků o tento prvoligový šlágr, na který by podle nařízení mohla jen tisícovka z nich. A jednatel klubu Bedřich Ščerban souhlasil. Novým termínem zajímavého duelu je sedmý listopad.