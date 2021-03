Od půl páté nastoupí hokejisté Třebíče v KHNP aréně proti pražské Slavii, které mají co oplácet. V metropoli totiž prohráli vysoko 1:7. Tenhle zápas je však zapomenut a domácí, kteří jsou pátí, si na jedenácté Pražany věří. „V Jihlavě jsme sice získali jen bod, ale ten výkon nám určitě pomůže do dalších zápasů," věří třebíčský bek Petr Beránek.

I proto chce domácí souboj a derby dvou Slavií zvládnout za tři body. „Nemohu říci, jak soupeř hraje, protože sem s nimi v této sezoně nehrál. Ale my se budme snažit hrát klasicky náš hokej," má jasno Beránek. „Jsou to důležité body a my je musíme získat, protože chceme udělat čtyřku," poukazuje na lákavý přímý postup do play-off Chance ligy.

Chance liga

Dnešní program 31. kola: Ústí n. L. - Přerov, Benátky n. J. - Vsetín (oba 16.00), TŘEBÍČ - Slavia Praha (16.30), Frýdek-Místek - Litoměřice, Prostějov - Havířov, Kadaň - Kladno, Sokolov - Vrchlabí, Šumperk - Kolín (vše 17.00), JIHLAVA - Poruba (17.30).

Jihlavská Dukla má po středečním dvoubodovém derby s Třebíčí výhodu domácího prostředí i dnes. Tradičně od půl šesté se vhodí buly do středového kruhu, okolo kterého budou nachystaní jihlavští hráči a také hokejisté ostravské Poruby.

A není nutné připomínat, že čtyři kola před koncem základní části budou na ledě ležet tři velmi cenné body. Dukla bude toužit po výhře z důvodu toho, že jedině stoprocentní zisk ji s jistotou udrží minimálně na čtvrté příčce, znamenající přímý postup do play-off. Hosté, kterým patří s pětibodovou ztrátou na domácí šestá příčka mají naopak jednu z posledních šancí, jak se k této metě přiblížit!

První měření sil v Porubě skončilo až v prodloužení, po kterém se z výhry 2:1 radovala Jihlava. Jak to dopadne dnes?