Jak snáší celý tým tréninkové dávky, je toho hodně?

Teď už toho máme méně. Ze začátku přípravy, ještě minulý týden, toho bylo dost. Po posilovně se běhalo, chodilo se na různé sporty. Teď už dáváme větší váhy v posilovně, ubralo se běhání. Nechci říci, že je to lehčí, ale není toho tolik.

Dáváte si někoho na paškál, že se trápí? Rýpnete si, nebo se spíš podporujete?

Myslím, že obojí patří ke kolektivnímu sportu. Sem tam si rýpneme, a už tohle povzbudí. Jinak táhneme za jeden provaz.

Jak se cítíte vy osobně?

Zatím super. Jsem překvapený, jak tady kolektivní příprava funguje. Když jsem byl v jiných týmech, byli jsme v pětatřiceti lidech, tréninky trvaly dlouho. Ale my jsme na půlky a všechno odsýpá. Jsou tam i hry, a s tím je spojená zábava.

Ta je potřeba, že?

Hlavně ti nejstarší Čagy (Tomáš Čachotský) a Skořápka (Josef Skořepa), ti jsou do toho nejvíc zapálení. Ti chtějí jenom vyhrávat. Ono se může zdát, že hry jsou v pohodě, ale díky té motivaci je to kolikrát ještě těžší než nějaké běhání. Nedej bože, že hrají proti sobě. To se jde kolikrát na krev. (smích) Ale je to dobře. Ti mladí se učí tu správnou zarputilost.

Jsou stále lahůdkou trenérů páteční tréninky na Šacberku? Kolikrát jste tam už byli?

Byli jsme tam asi pětkrát, šestkrát. Trenéři vždycky říkají, že už je to naposledy, a pak dodají, že ještě jednou. (smích) Ne, teď už se tam snad nepůjde.

Už se vám to krátí, „suchá“ bude končit. Co je ještě na programu?

Finišujeme. Příští týden bude poslední, pak jsou jen v plánu fyzické testy, které jsme dělali na začátku přípravy. Aby bylo poznat, jak jsme se posunuli.

Kolik dnů budete mít poté na dovolenou?

Tuším, že by mělo být čtrnáct dní volno, a pak začnou ledy. Pro mladé budou povinné, pro ty další individuální. Ale my už se všichni těšíme, že si osaháme výstroj, hokejky, prošlápneme brusle.

Plánujete někam vyrazit na dovolenou za hranice, nebo to vidíte jen na Česko?

Něco jsem plánoval, ale z důvodu viru z toho sešlo. Vše padlo a zrušilo se.

Tak budete doma?

Já tu dovolenou završím svatbou. Poslední víkend před ledem se budu ženit, takže máme program jasný. Partnerka Michaela si to vzala z velké části na starost, vše zařídila, je šikovná.

Bude vás to něco stát do týmové kasy?

Ani nevím jestli tam má pokladník Dan Kolář něco takového zapsaného. Možná, že když je to ve volnu, tak se to počítat nebude. (smích)