Čtvrtfinálová realita je jiná, a pro klub s velmi bohatou a úspěšnou historií o to více bolestivá. Tahle série hokejové Chance ligy se vyvíjí pro tým trenérů Ujčíka a Nekvasila velmi černě. Poměr vítězných duelů je 3:1 pro Litoměřice.

A důvod tohoto skóre? Jednoduchý. Na jedinou domácí výhru Dukla nedokázala na Ústecku vůbec navázat. Domů se vrátila po porážkách 3:6 a 2:5 s prázdnou.

Co musí Dukla změnit?

Kromě dávání gólů hlavně myšlení! Hokej hrát jihlavský výběr umí, o tom už mnohokrát přesvědčil. Jen tomu přestal věřit. Ne nadarmo se říká, že dobrý výkon z větší části tvoří psychika než samotný um či fyzická připravenost. Krom „přepnutí“ na pozitivní vlny je ale potřeba tvrdě makat, dřít, zaměřit se na základní a jednoduché věci. V této fázi soutěže a za takového stavu se nesmí nic složitého vymýšlet!

Horší je, že v útrobách autobusu si domů přivezla i pošramocené sebevědomí. Je jasné, že v hlavách hráčů i trenérů se začínají honit černé myšlenky. Za takového stavu pochopitelné. „Jsme teď šíleně dole,“ přiznal po poslední porážce asistent trenéra Karel Nekvasil.

Bohužel pro Jihlavu příliš nehovoří ani historie. Zkušenosti hráči s takovými nekomfortními podmínkami nemají. Za posledních devět sezon dokázala Jihlava ve vyřazovací fázi odvrátit mečbol soupeře jen jednou. Ve čtvrtfinále sezony 2014/2015 se jí proti Kladnu povedlo vyhrát dvakrát v řadě a ze stavu 2:3 otočit na postupové 4:3.

K tomu, aby se něco podobného povedlo je ale potřeba poslepovat střípky již zmiňovaného sebevědomí. Bez tohoto to rozhodně nepůjde, to je pevný základ, na který se mohou skládat další části vítězné mozaiky. A v jihlavském táboře věří, že na to mají. „Teď musíme ukázat jakou sílu v týmu máme, není krok zpátky. Nemáme kam uhnout, musíme třikrát vyhrát,“ je si vědom jihlavský obránce Filip Eliáš. „Pořád není série ukončená a doufáme, že v Jihlavě to bude o něčem jiném a hlavně začneme dávat góly,“ doplnil ho Nekvasil.

A právě to je dosavadní důvod nezdaru. Koncovka! V ní Jihlava zaostává výrazně. Ačkoliv ve čtyřech zápasech vypálila na litoměřické brankáře o třiačtyřicet puků více než museli likvidovat gólmani Dukly, skórovala jen osmkrát, kdežto soupeř má na svém kontě jednou tolik gólů! Pozitivní je alespoň fakt, že Dukla navrch má, jen jí to tam nepadá.

Ruku v ruce s tím jdou i přesilové hry. V této disciplíně dál válí Litoměřice. Ty si formu v početních výhodách ze základní části udržely, naopak Dukla v trestání čtvrtfinálových faulů zaostává.

Před sérií se jihlavský celek favorizoval i proto, že měl mít větší sílu mezi třemi tyčemi. Opak je pravdou. Skvělá čísla Žukova, a posléze i Brože, šla výrazně dolů! Kdežto litoměřické duo Král, Beran si statistiky vylepšilo.

Je tedy na čem pracovat a ukázat, že tahle sezona ještě pro Jihlavu nekončí!

Životně důležitá pátá prověrka čtvrtfinále se hraje v CZ LOKO aréně. Start v tradičních 17.30. Domácí se budou muset obejít, jak už je v posledním roce zvykem, bez svých fanoušků. Ovšem jejich transparenty s různými vzkazy na prázdných sedačkách je hnát kupředu mohou.