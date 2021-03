VYUŽITÁ OSLABENÍ. Přestože série dělí dva roky, oba jejich úvodní střety hodně ovlivnily branky v oslabení. Před dvěma roky vyhrála Dukla 5:2, a hned dva góly zaznamenala v početní nevýhodě. Byly to trefy Pekra na 1:1 a Zemana na 3:1. A tento pátek se historie z části opakovala. Jihlavský Fronk za bezbrankového stavu využil skvělé práce Harkabuse a poslal svůj tým do vedení, čímž postavil základní kámen vítězné premiéry.

DRUHÝ ZÁPAS 1:4. Tímto výsledkem skončil zápas v Jihlavě tuto sobotu i 2. března 2019. Ten předloňský měl podobný průběh, rozdíl byl pouze v tom, že poprvé se vedení ujala Dukla a Litoměřice srovnaly. Tentokrát to bylo naopak. Následný scénář byl ale stejný. Tři góly hostů v jedné třetině, a je jedno, že poprvé byly dané ve druhé a před dvěma dny ve třetí části, rozhodly o výhře Litoměřic. V obou případech si Stadion pomohl přesilovkami.

ZRANĚNÍ. Obě série se bez ztrát v sestavách neobejdou. Před dvěma roky se z ledu museli předčasně poroučet v úvodních utkáních dva hráči. Zranili se jihlavští Štebih, který si následně už ve zbytku čtvrtfinále nezahrál, a Suchánek. Ten se nakonec do série ještě vrátil. Letošek také bolí. Tento pátek si přivodil zranění litoměřický gólman Král, který sice zápas dohrál, ale v sobotu už se na ledě neobjevil. A dlouho na něm ve druhém střetnutí nepobyl ani jeho spoluhráč Matěj Beran, který nepříjemně dostal pukem do obličeje. Zanedlouho po něm šel předčasně do kabin s bolestivou grimasou a za pomoci spoluhráčů jihlavský Zadražil.

VYROVNANÝ STAV. Po dvou zápasech je stav čtvrtfinálové série 1:1. Taktéž jako v poslední „normální sezoně před pandemií koronaviru. Zdali se historie do puntíku zopakuje, a Dukla nakonec přejde do semifinále v poměru 4:1, je ve hvězdách. V úterý to bude možná vyvráceno, možná potvrzeno. Každopádně třetí zápas bude napínavý a vítězi hodně pomůže. Stejně, jako tomu bylo v nedávné bitvě o nejlepší čtyřku.