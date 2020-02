Hokejoví junioři Dukly dál sní o play-off nejvyšší soutěže. Tým trenéra Moravce je v nadstavbové skupině jako vyměněný, a tři kola před koncem drží postupovou druhou příčku. Nyní chce uspět v Liberci, pak už se prý může stát cokoliv.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Robert Schedling

Někdy bývá sport nespravedlivý, ale pokud by to nyní platilo v nejvyšší hokejové soutěži juniorů, jihlavský výběr by se určitě nezlobil. Outsider soutěže, který v základní části nasbíral nejméně bodů ze všech, si totiž v nadstavbové skupině O superpohár DHL dělá zálusk na účast v play-off.