Kladenští se nemohli prosadit a pomohla jim až doslova „špinavá“ branka po Keharově nahození, které s pomocí Žukovova betonu dotlačil do sítě bojovník Babka. „Martin Kehar puk dobře nastřelil, já se tam nějak motal kolem brány a gólman si to sám vrazil za sebe. I takové góly padají a pro mě byl první za Kladno, o to víc jsem šťastnější. Navíc nebyl asi rozhodující, ale hodně nám pomohl, nastartoval nás," smál se Jakub Babka.

Už o minutu později slavili Rytíři znovu. Jak slíbil trenér Čermák po prvním zápase, jeho tým změnil přesilovku, ale ne jejího hlavního snipera. Kubík tentokrát dostal místo od Plekance nabito od Baránka a Žukova nachytal ranou na bližší tyč.

Jihlavští Ježci, jak si říkají po zdejším pivovaru, pak sice párkrát mohli vyrovnat, hlavně Skořepa byl blízko, nicméně dál měli víc šancí Kladenští a po dlouhém obléhání branky jim vystřelil dvougólový náskok od modré Wood. Jenže trenér Jihlavy Viktor Ujčík zkusil challenge a dost nečekaně mu vyšla, protože Melka sice fauloval Žukova, ale evidentně až poté, co puk zaplul do klece. Hrálo se tedy dál a protože Skořepa napálil tyč a Zadražila vychytal skvěle Bow (to byly zásadní momenty), rozhodla až poslední třetina.

V té Dukla hrála přesilovku po faulu Dotchina, jenže tak jako v neděli i v pondělí dělala ve výhodě velké chyby. A stejně jako v prvním duelu ji dokonale potrestal třetí brankou po samostatném úniku mladík Filip, Žukov si zase nepohlídal mezeru mezi nohama.

Zbytek zápasu už domácí odehráli s přehledem, hostům už scházela jiskra a možná a síla k případnému vyrovnání. Dotchin potrestal ranou do prázdné branky risk s power-play a stanovil účet na konečných 4:1.

A tak se ke dvěma zápasům do Jihlavy pojede za stavu 2:0 pro Kladno. Na starém Horáckém stadionu se hraje ve středu a čtvrtek vždy od 17:30 hodin.

Rytíři Kladno – Dukla Jihlava 4:1 (0:1, 2:0, 2:0). Branky a nahrávky: 25. Babka, 26. Kubík (Baránek), 47. Filip (Wood), 59. Dotchin – 4. P. Čermák. Rozhodčí: Hradil, Veselý – Lučan, Kis. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváků: 4500. Stav série: 2:0.

Kladno: Bow – Arzamascev, Dotchin, Wood, Ticháček, Baránek, Kehar – Hlava, Plekanec, Kubík – Melka, Zikmund, Pytlík – Beran, Indrák, Jágr – Machala, Filip, Babka.

Jihlava: Žukov – Mareš, Bilčík, Dundáček, Kachyňa, Eliáš, Kowalczyk, Valenta – Havránek, Skořepa, Čachotský – Helt, Zadražil, Harkabus – Brož, Menšík, Seman – Čermák, Juda, Cachnín.

