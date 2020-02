Předchozí čisté konto udržel jeden z rivalů naposledy 14. listopadu 2018. Tehdejší derby v Třebíči vyhrála rovněž Jihlava, tenkrát fotbalovým výsledkem 1:0. A v bráně tehdy stál…

Ano. Jan Brož!

Honzo, je pro vás utkání proti Horácké Slavii nějakým způsobem prestižnější?

Na to se mě ptá hodně lidí. Ale já byl v Třebíči jen dva roky, někdy v sedmé a osmé třídě, jestli se nepletu. Je to derby, fanoušci to víc sledují a oslavují, i my to díky atmosféře při zápasech vnímáme trochu jinak. Jinak je ta nula ale podobná jako každá jiná.

Pojďme se ohlédnout za posledním utkáním. Jaký ten duel pro vás byl?

Vyhráli jsme. (směje se) Hráli jsme super, kluci hráli fantasticky z obrany, nedostali jsme gól, naopak tři dali. Co k tomu říct jiného, než že jsme spokojeni.

Váš tým hrál odzadu opravdu dobře, mnoho velkých šancí jste soupeři nenabídli. Kdy vám bylo v zápase nejhůře?

Já si myslím, že jsem práce měl dostatek. Zpocenej jsem docela hodně. (smích) Ale konkrétní zákrok si vybavit nedokážu.

Nulu v derby určitě berete i z toho důvodu, že v posledních dvou zápasech jste inkasoval dohromady devět gólů. To vám zase trošku zvedne sebevědomí, ne?

Samozřejmě, že to pomůže. Každou vychytanou nulu beru jako odměnu za práci.

V předchozím duelu ve Frýdku-Místku jste nechtěně přispěl v závěru k vyrovnávací brance Rysů. Rozebíral jste tuto situaci, nebo obecně tolik inkasovaných branek s trenérem Jarošem?

Po každém zápase si sedneme a hodnotíme. Co se stalo, co se mělo udělat jinak. V tom Frýdku jsem nešťastně zastavil puk, myslel jsem, že si beci pro něj pojedou a vyhodí ho ven. Oni zase čekali, že jim to rozehraju… Bylo to takové nešťastné, ale to se občas stává.

Kdy v zápase začínáte koukat na časomíru, kolik je do konce, a věřit, že by ta nula mohla klapnout?

Já na to ani nijak moc nekoukám. Vždycky, když jsem se na to soustředil, a řekl si třeba „ještě sedm a půl minuty“, nikdy to pak nevyšlo. Takže se na to nechci nijak zaměřovat.

Nyní je na programu reprezentační přestávka. Dostanete za odměnu nějaké volno?

Určitě. Další trénink máme až v úterý odpoledne.