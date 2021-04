Když se na konci září opět zastavila rozjetá hokejová druhá nejvyšší soutěž, začala se vkrádat do řad hráčů i činovníků klubů nervozita.

Na jak dlouho bude liga kvůli pandemii koronaviru přerušená, a jak to bude s penězi? Ty logicky ubývaly, jelikož fanoušci už na konci minulé sezony nemohli chodit na hokej a platit vstupné, utrácet za občerstvení. A tradiční finanční injekci nemohl HC Dukla Jihlava čekat ani od pronájmu ledových ploch. „Když nám tyto tři pilíře vypadly, cash-flow to zásadně nabouralo,“ přiznal v rozhovoru pro Deník jednatel klubu Bedřich Ščerban. „My jsme měli nějaké zásoby, ty nám vydržely celkem dlouho, ale nepočítalo se s tím, že by omezení byla až na tolik měsíců. Peníze pak došly a my se dostali do situace, kdy jsme neměli hotovost, abychom plnili naše závazky vůči hráčům,“ přiznal Ščerban.

A proto se začalo řešit, jak by si profesionální hokejisté mohli zajistit příjem peněz. Výsledek? Pro některé možná nečekaný, o to více pochvalný. „S hráči jsme se domluvili a znovu musím zopakovat, že jim děkuji za jejich přístup. Sami se chopili iniciativy a požádali, jestli by si mohli najít brigádu a já jsem jim nabídl pomoc,“ nastínil Ščerban, že některé firmy, s nimiž Dukla spolupracuje, šikovné brigádníky uvítaly.

A o jakou práci vůbec šlo? „Nebyla to žádná exkluzivní místa. Vím, že třeba myli přepravky v Jipocaru nebo zametali piliny v Kronospanu. I to ukazuje, že ti kluci se práce nebojí a vzali to,“ byl šéf klubu rád, že v týmu nejsou žádné „primadony“. Ba co víc, hráči se činili. „Co mám zpětnou vazbu, firmy si je chválily. Jejich pracovní morálka byla příkladná, na hráčích bylo i vidět, že jsou fyzicky jinde než běžná populace. Třeba u přepravek trhali rekordy, stihli toho více,“ zasmál se Ščerban. „Ale to je logické, oni jsou opravdu nabušení. Jenom to potvrzuje to, co víme od dob Tyrše a vlastně i od starých Římanů, že pohyb a sport jednoznačně patří do společnosti,“ utvrdil se.

Chování jihlavských hokejistů nezůstalo bez kladné odezvy. Jedna z legend Dukly Jan Klapáč, který na konci února oslavil osmdesáté narozeniny, byl za takovou reakci velmi rád. „Hodně mě potěšilo, že v této nelehké době, kdy se nehrálo, šli hokejisté, když nebylo na výplaty, na brigády. To dává dohromady partu a je to jenom ku prospěchu věci. To ukázalo, jaký mají hokejisté vztah ke klubu i k Jihlavě. To se muselo lidem líbit a myslím, že lidé jim to vrátí a budou jim fandit ještě více,“ říkal v rozhovoru pro klubový web Jan Klapáč.

Smeknout klobou museli i trenéři. „To, jak se někteří kluci zachovali, mě strašně těší. Ukázali, že tu těžkou situaci chápou, že chtějí klubu pomoci a nebojí se práce,“ hlásil během října trenér prvoligového „áčka“ Viktor Ujčík. „Někteří mi posílali i fotky, jak makají. Berou to tak, jak to je a my si toho moc vážíme,“ doplnil.