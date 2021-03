Byly to ale pořádné nervy a soupeř z Litoměřic znovu ukázal svou sílu. „Šli jsme do vedení, ale pak přišel výpadek ve dvou střídáních a oni zápas otočili. Ukázali, jak umí být hladoví a že mají instinkt zabijáka. Když tu šanci mají, dokáží jí proměnit. To je zatím největší rozdíl v sérii,“ poukázal kouč Dukly Viktor Ujčík na mnohem větší úspěšnost střelby soupeře.

Ten držel vedení 2:1 až do závěrečné části. V ní byl ovšem v tomto směru mnohem lepší jihlavský celek, kterého probudily dvě trefy kapitána Skořepy. „My se z toho průběhu svým způsobem poučili. Říkali jsme klukům, že musíme hrát trpělivě, že ta šance přijde a potom to jen proměnit. Před tím nás trestali z protiútoků a musím vyzdvihnout excelentní výkon Maxe. Za stavu 2:1 pro ně, když na něj jel Miškář sám, mi nebylo dobře po těle. Ale dokázal udržet soupeře na kontakt, a my jsme toho nakonec dokázali ve třetí třetině využít,“ pochválil kouč gólmana.

A chválit mohl i všechny hráče. „Jsem rád, že tým, přestože jsme pomlácení a dohrávali jsem na tři lajny, v sobě sebral tu morální sílu a dokázal zápas zvrátit a vrátit sérii do Litoměřic,“ komentoval Ujčík, který si ale v závěru užil dostatek adrenalinu. „Závěr byl sakra dlouhý. Na Litoměřicích je vidět sebevědomí a pohoda. Neunáhlili se, počkali si na zakončení, lítalo to tam,“ přiznal, že poslední minuty trpěl. „Ale já si myslím, že to byla odměna za tu bojovnost a obětavost, že jsme šli tomu štěstí naproti. Nevypustili jsme to a hráli až do konce, a tím, že to Peky dal do prázdné, se nám ulevilo,“ doplnil trenér.

A co říká na vítěznou bitku Jiránka s litoměřickým Hávou, který to odnesl krvavým šrámem? „Nevím, jestli to kluky nakoplo. Ale já říkal Jirasovi, že super, dobrý, ale také v tom musí být trochu rozum. Když se s někým mlátí, tak by bylo dobré, aby to byl někdo z prvních dvou pětek, aby to bylo vyrovnané,“ pousmál se Viktor Ujčík.