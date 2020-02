Zítra se jde opět na věc! Hokejové juniory Dukly čeká po reprezentační pauze v nadstavbové skupině O superpohár DHL třetí utkání. To první prohráli, druhé vyhráli. A přestože jsou po základní části v roli outsidera, chtěli by překvapit.

Ilustrační foto | Foto: čtk

Jihlavští hráči jsou v nadstavbové skupině C s Hradcem Králové, Olomoucí, s níž prohráli 2:5, s Libercem, který porazili 5:2, a Třincem. S ním se utkají zítra od 15 hodin na jeho ledě. „Druhá část je pro nás motivační a hodně zajímavá. Je tam málo zápasů a každá prohra je obrovskou ztrátou, takže my jsme moc rádi, že jsme porazili Liberec. Pomohly nám i výsledky okolo a já věřím, že ještě nějaké body se nám podaří uhrát, a ta naděje na první dvě místa by tam mohla být,“ pošilhává kouč Dukly Štěpán Moravec po postupu do play-off!