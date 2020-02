Svěřenci trenéra Moravce byli nalosováni do skupiny C společně s Třincem, Libercem, Olomoucí a Hradcem Králové, který by měl být favoritem číslo jedna, jelikož vyhrál základní části. Ale Východočeši svůj první duel s Olomoucí nezvládli, takže o překvapení zřejmě nebude nouze!

O jedno se postarala i Dukla, která po úvodní porážce 2:5 s Olomoucí zvítězila stejným poměrem doma nad Libercem! „Myslím, že to bylo zatím nejlepší utkání v sezoně, co jsme odehráli. Kluci plnili do detailu to, co jsme si řekli. Vyšla nám perfektně první třetina, a za takového stavu, když vedete o tři branky, se pak hraje také jinak,“ hodnotí trenér Jihlavy Štěpán Moravec. „Měli jsme také ideální sestavu. Tenhle zápas si sedl, vyšlo nám vše, na co jsme sáhli a Liberci jsme nic nedovolili,“ chválil svůj tým trenér .

Další ostrý mač sehraje jeho tým až ve čtvrtek 13. února v Třinci, teď je totiž reprezentační přestávka.

Výsledky 2. kola:

JIHLAVA – LIBEREC 5:2

Branky a nahrávky: 7. Pětník (Doležal), 17. Chlubna (Dvořák), 20. Rašín (Chlubna, Juda), 37. Čermák (Brož, Piskač), 53. Chlubna (Pětník) – 36. Drábek (Had), 45. Kovář (Drábek). Rozhodčí: Horák – Polák, Rampír. Vyloučení: 10:10, navíc Piskač 10 min., Barák (oba JIH) 5 min. a do konce – Charvát (LIB) 5 min a DK. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 73. Střely na branku: 37:25. Průběh utkání: 3:0, 3:1, 4:1, 4:2, 5:2. Třetiny 3:0, 1:1, 1:1. Dukla Jihlava: Chaloupek – Rašín, Piskač, Dvořák, Grauer, Trávník, Černohorský – Fiala, Juda, Chlubna – Barák, Čermák, Brož – Pětník, Kardoš, Doležal. Liberec: Král – Aubrecht, Charvát, Kovář, Šedivý, Had – Adamec, Křepelka, Šafařovský – Jiruš, Trunda, Strnad – Drábek, Žemba, Hujer – Jansa, Šeliga, Nezbeda – Vomáčka.

Liberec – Třinec 5:6p, Hr. Králové – Olomouc 2:5.

1. Olomouc 2 2 0 0 0 10:4 6

2. JIHLAVA 2 1 0 0 1 7:7 3

3. Třinec 1 0 1 0 0 6:5 2

4. Liberec 2 0 0 1 1 7:11 1

5. Hr. Králové 1 0 0 0 1 2:5 0