Hokejoví junioři Dukly dva klíčové mače v nejvyšší soutěži nezvládli. Nejprve prohráli v Liberci, a poté doma totálně vyhořeli s Třincem. K postupu do play-off mají nyní daleko.

Junioři Dukly, ilustrační foto | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Výhra v Liberci by Duklu dokonce poslala na první příčku vyrovnané nadstavbové tabulky, jenže k ní chyběly hostujícímu celku klid a přesnost v koncovce. V tom byl soupeř lepší, a protože se dostal do tříbrankového trháku, měla to Dukla v závěru zápasu těžké. Piskač sice snížil, ale Liberec drama odmítl a čtvrtým gólem vítězství pojistil.