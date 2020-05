Hokejisté jihlavské Dukly museli o týden odložit start letního drilu. Asistent trenéra Karel Nekvasil z toho ale vědu nedělá. Plán přípravy se prý výrazně nezmění. Naopak kádr už nějakou obměnou prošel. Na startu nové sezony se bude hlásit několik nových tváří. Někteří hráči naopak už v jihlavské kabině nebudou.

Jihlavská střídačka se oproti minulému ročníku změní. Na soupisce Dukly přibývají nová jména, někteří hráči naopak už v kádru nejsou. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Prvním květnovým pondělkem se hráči nepříliš oblíbená část sezony nerozjede. Pro jihlavské hokejisty by to nicméně katastrofa být neměla. „Dopady to nebude mít žádné. Vzhledem k tomu, že už dovolili od jedenáctého května shromažďovat se v uzavřených prostorech, a ve sto lidech. Akorát to o týden posuneme,“ zůstává v klidu jihlavský asistent trenéra Karel Nekvasil, jehož tým se poprvé sejde právě 11. května.