Po obvyklém pozápasovém hodnocení (viz naše video) Hynek Peš prozradil více o sobě v rozhovoru pro Deník. „S hokejem jsem začínal v šesti letech tady na Dukle,“ ohlédl se do nedávné minulosti šikovný křídelník, který je stále ještě členem dorosteneckého týmu.

Hynek Peš

narozen: 22. 9. 2005, Jihlava

hokejový útočník

letošní sezona (k 25. 2. 2022):

extraliga dorostu - 18 zápasů,

18 gólů, 21 asistencí

extraliga juniorů - 20 zápasů,

2 góly, 7 asistencí

první liga mužů - 1 zápas, bez gólu, 2 asistence

O tom, že nastoupí za prvoligové áčko, se dozvěděl už ve čtvrtek. Necelý týden před utkáním. Nervozitou se však za tu dobu neužíral. „Až v den zápasu ráno to na mě přišlo,“ připustil. „Ale nebylo to nijak tragické. Prostě jsem si řekl, že si budu hrát to svoje a uvidí se.“

Trenéři Peše postavili do prvního útoku vedle nejzkušenějších hráčů Dukly - Tomáše Čachotského a kapitána Josefa Skořepu. „Přijali mě dobře a vysvětlovali mi, co mám dělat. Říkali, že se nemám bát, že mě pohlídají,“ prozradil s respektem ke spoluhráčům. „Když jsem byl malej, chodil jsem se na Duklu dívat a fandit. Jsem rád, že jsem jim nyní mohl být k ruce a zahrát si s nima v lajně.“

Úspěšná premiéra. Mladík Peš v prvním utkání za A tým Dukly zapsal dvě asistence

Během své velké premiéry stihl dokonce Hynek Peš dvě asistence. Před třetím gólem Dukly rozjel akci, na jejímž konci byl Daniel Kowalczyk. Po jeho střele poté ve třetí třetině dorazil brankářem vyražený kotouč do sítě Richard Cachnín. „Za ty asistence jsem rád. Mohl jsem i dát gól,“ uvědomuje se Peš.

Přes úspěšné nahlédnutí do mužské kategorie se nyní hodlá znovu věnovat především své roli v dorosteneckém týmu. Tomu se letos hodně daří a bojuje o nejvyšší příčky před play-off. „Míříme vysoko! Uvědomuji si ale, že ta cesta za úspěchem bude ještě dlouhá a hodně těžká,“ ví Peš.

Dorost Dukly je ve své skupině na druhém místě. „Určitě bychom chtěli alespoň do finále. Bude to ale hodně složité, protože je tam hodně dobrých týmů,“ tuší.