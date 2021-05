Hokejisté Telče měli dvě sezony skvěle rozjeté a pomýšleli na vítězství v krajské soutěži Vysočiny. Bohužel kvůli pandemii neměli ale možnost dojet do cíle jako vítězové. A teď to vypadá, že do cesty se jim postaví další překážky.

Snad už jen ty hokejové, jelikož se plánuje vytvořit opravdová regionální soutěž, se všemi celky, které by jí měly hrát. „Pokud se to schválí, byla by to pro nás mnohem náročnější soutěž. Byly by tam hodně kvalitní týmy a já bych za to byl rád. Klukům neuškodí, že se budou muset na někoho dotahovat. Pro jejich hokejový růst by to bylo jedině dobře, kdyby hráli proti silnějším soupeřům,“ míní trenér SK Telč Josef Prášek.

Bude tedy podle toho také vypadat příprava na nový ročník soutěže, kterou hrají, jak je v Telči tradicí, i někteří fotbalisté? „Zatím jsme se nesešli, začneme asi příští týden. Hodně bude záležet na klucích, kteří dělají i mimo okres nebo kraj, takže je těžké se kolikrát sejít. A pokud by nás mělo chodit jen pár, nemělo by to cenu a dostali by individuální tréninkové plány,“ reaguje kouč. „Ale nějakou fyzičku určitě nabrat musí, protože budou zlenivělí,“ je si jistý Prášek, který by rád trénoval do konce června. Poté by dostali hráči měsíc volno, a od srpna už by se začalo s přípravou na ledě.