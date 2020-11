Jaké byly podmínky na soustředění v Polsku?

My jsme něco takového sháněli, měli jsme signály, že je to tam dobré. Ale já si neuměl představit, co to v Polsku znamená dobré. A vše předčilo moje očekávání. Byl to nadstanard a vše na opravdu velké úrovni. Zázemí, posilovna, spinningové centum, nebo třeba sprinterské pásy, které jsem ještě na žádném zimáku neviděl.

Vážili si hráči toho, že mohou být na ledě a pracovali na sto procent?

Určitě. Na klukách bylo vidět, že jsou za to rádi. A nebyl tam jediný incident, ačkoliv v jejich věku se to stát klidně může, ale tady bylo vše parádní. Až jsem koukal, jak dodržovali i výuku. Bylo vidět, že si toho váží.

Ale tréninky je asi bolely, že?

Samozřejmě to pro ně nebylo jednoduché, to přiznávám. Asi je to muselo hodně bolet, nebo spíš, určitě je to bolelo. Ale jsou na zátěž zvyklí a po dvou dnech už najeli na rytmus vícefází, a pak to bylo dobré.

Po dlouhé době jste si i zahráli. Ty dva zápasy byly takovou třešničkou na dortu?

Ve čtvrtek jsme jeli asi sto kilometrů do Nowého Targu, kde jsme se střetli s juniorkou. Ta hraje druhou nejvyšší polskou soutěž mužů, a my jsme postavili plnou sestavu. A v sobotu si zahráli i mladší kluci proti polské reprezentaci U16. I tady se nám povedlo vyhrát, navíc to byl zážitek. Bylo to i s hymnami, vyhlášením nejlepších hráčů, a dokonce se to živě přenášelo na internetu, takže to mohli vidět i rodiče, protože jsme jim poslali odkaz.

Krom výsledků se dařilo i herně?

Když takhle trénujete dvoufázově na ledě, dvakrát jste na suchu, je to po pár dnech straně znát. Naši kluci byli nabruslení a v těch utkáních dominantní.

Ten týden jste si tedy užili?

Kluci jsou zvyklí odmalička být na bruslích, a teď najednou, v rozjeté sezoně, jim to někdo sebere. To je šok. Je to jejich denní chleba, a je to špatně. Tohle by se nemělo stávat. Samozřejmě virus je problém, ale brát dětem sport, to není myslím ta správná cesta.

Jaký bude následovat program teď?

Budeme čekat. Nějaké signály jsou, že se to lepší, že nakažených ubývá. Budeme doufat v brzký návrat na led, že kompetentní lidi dostanou rozum, a hrát budou nejen muži, ale také mládež. Co ty děti mají dělat doma? Mají být na počítačích a nesportovat?

Pokud ale bude pauza delší, nebylo toto soustředění „zbytečné“?

Samozřejmě bude záležet, jak dlouho se nebude moc na led. Pokud by to byl týden, tak si myslím, že by to nevadilo. Těch devět dní na ledě klukům hodně dalo. A chvilková pauza by nevadila, to jejich tělo by tu zátěž alespoň vstřebalo a paradoxně by jim to mohlo i pomoci. Bohužel ale nikdo do budoucna nevidí.

Je asi škoda, že se hrát nemůže, jelikož vy jste rozjeli sezonu fantasticky. Čekal jste to, že budete od začátku takhle úspěšní?

Já to po létě čekal. Absolvovali jsme přípravu a já věděl, jak se kluci chovají, jak pracují. Lidé tomu moc nevěřili, třeba podle jmen a ročníků, ale já ano. A tak nějak se to naplnilo.

Tým si tedy sedl? Kde je jeho největší síla?

Parta je základ, bez toho by to nešlo. A když máte správné typy hráčů, a ten tým dobře poskládáte, jde pak všechno mnohem snadněji.

Pomohl vám i první nezdar v Pardubicích, po kterém jste naladili vítěznou vlnu?

My v celé přípravě neprohráli a v Pardubicích si kluci asi mysleli, že to tak půjde dál. První třetinu jsme možná nervozitou prospali a museli ve zbytku utkání dotahovat, a to se nepovedlo. Ale pak se to vrátilo do normálu a začalo se vyhrávat.

Určitě doufáte, že se soutěž ještě rozjede a dohraje. Jaký by byl cíl, chcete útočit na nejvyšší příčky a třeba i titul?

Samozřejmě si každý musí klást nejvyšší cíle. A pokud se za nimi jde, něco z toho vypadne. A my si za tím jít chceme a děláme maximum pro to, aby to vyšlo. I proto jsme uspořádali takové soustředění.

Máte nějaké signály, že by se některé z jiných klubů od vás inspirovaly?

My se mezi sebou dobře známe a samozřejmě mi volali a ptali se. A já to vřele doporučil. Ale když si to někdo dokáže spočítat, není to legrace. A my můžeme být rádi, že jsme v Jihlavě. V Dukle jsou momentálně jedny z nejlepších podmínek pro mládež v republice.