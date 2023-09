Devět bodů z devíti možných. Stoprocentní zůstávají v novém ročníku Chance ligy hokejisté Dukly Jihlava, kteří ve středečním třetím kole vyhráli v Kolíně 2:1. Dvěma trefami o tom rozhodl Šimon Jelínek.

Hokejisté Dukly Jihlava zvládli i třetí utkání sezony. | Foto: Deník/Michal Káva

Na úvodní branku se ve středních Čechách čekalo skoro až do poloviny zápasu. Ve 27. minutě nabil Richard Cachín najíždějícímu Jelínkovi, který do odkryté brány otevřel skóre. Podobně do poloprázdné kasy se prosadil Jelínek i ve 45. minutě, kdy mu nabíjel pro změnu Patrik Ozolš.

Domácím už se podařilo jen zkorigovat skóre, když se v 56. minutě prosadil v přesilovce Stanislav Vrhel. Dukla je společně se Vsetínem jediným týmem soutěže, který dosud ve třech duelech neztratil ani bod.