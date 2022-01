V Třebíči mají sezonu parádně rozjetou a rádi by rozšířili kádr pro play-off. Tato touha ale vychází i z toho důvodu, že jsou pod tlakem extraligových partnerů, kteří mají v kabině Horácké Slavie několik hráčů na hostování. „Oni také mají své záměry, takže uvidíme, kdo s čím přijde. Možná bude pohyb i směrem ven z kabiny,“ připouští Pokorný. „Uvidíme jak se vše vyvine. V pondělí odpoledne, či spíše po večerním utkání se Vsetínem budeme moudřejší.“

Jihlavské hokejisty žádné změny v kádru s největší pravděpodobností nečekají. „Vzhledem k tomu, jak se letošní sezona vyvíjela a jak nám prořídly obranné řady, nemáme z čeho brát. Určitě nic nechystáme,“ uvedl trenér Dukly Viktor Ujčík.

Tomu může vytrnout trn z paty juniorský tým, který by mohl v nejbližších dnech stvrdit postup do vyřazovací části své soutěže. „Naše juniorka má krůček k záchraně extraligy a já věřím, že to dotáhne. Pokud se dostane do play-off, budeme moci dát i větší příležitost v áčku našim klukům, kteří teď hrají dobře a zaslouží si šanci v prvním týmu,“ potvrdil Ujčík.

Jihlavané nepočítají ani s využitím Jiřího Fronka, kterému umožnili hostování v nejvyšší soutěži. „Myslím, že Jirka bude pokračovat v Litvínově. Navíc mu po sezoně končí smlouva, dostal šanci v extralize a nám to také trošku finančně uleví,“ uzavřel jihlavský kouč.