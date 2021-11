Kadaň byla po Třebíči druhým nejdéle bez přerušení hrajícím týmem první ligy. Po čtyřiadvaceti sezonách ale tuto sérii předčasně ukončila. Trhači se tak stávají prvním sestupujícím z Chance ligy. O patro níž zamíří přímo ještě dva týmy, další dva potom čeká baráž.

Ale to je teď to nejméně podstatné. Několik let nesestupová a výrazně nafouknutá soutěž rozhodnutím Kadaňských získala další anomálii. V jednom kole budou mít vždy dva týmy volný los…

Trápení Kadaně

2021/2022

18 zápasů, 0 bodů, 17. místo

2020/2021

34 zápasů, 16 bodů, 18. místo

2019/2021

30 zápasů, 14 bodů, 16. místo

2018/2019

56 zápasů, 28 bodů, 15. místo

2017/2018

52 zápasů, 27 bodů, 14. místo

Pokaždé poslední místo. Nejlépe se Trhači v základní části umístili na 5. místě v sezoně 2012/2013. V 1. hokejové lize působila Kadaň nepřetržitě od sezony 1998/1999.

Některé týmy budou tak budou mít i neplánované dvoukolové volno. Týká se to například Přerova, ale také Dukly Jihlava. Ta měla s Kadaní hrát poslední kolo každé třetiny základní části, v prvním kole té následné má volný los. Na začátku příštího roku tak bude mít devítidenní pauzu. „Bohužel se to stalo. Problém to ale být nesmí,“ uvedl jednatel Dukly Bedřich Ščerban. „Je fakt, že odstoupení uprostřed rozehrané soutěže je vždy nepříjemné. Letos o to více, že jsme měli lichý počet účastníků. Je to komplikace pro průběh celé soutěže.“

Vedení Českého hokeje, a v důsledku toho i kluby v první lize, tak sklízí plody experimentu se soutěží. Z ní se nesestupovalo, čehož právě Kadaň bohatě využívala. V posledních pěti letech byli Trhači vždy beznadějně poslední. „To je pravda. Zase se soutěž rozšířila o tři nové týmy,“ pokračuje Ščerban. „Navíc do toho vstoupil covid, který do té soutěže přinesl další extrém a spoustu komplikací.“

Po letošním výrazném zúžení soutěže by v ní měly zůstat snad už jen „zdravé“ kluby. „I Kadaň ale procházela licenčním řízením před každou sezonou. Takže musela k jedenatřicátému červenci prokázat bezdlužnost a mít uhrazené všechny závazky vůči hokejovým subjektům,“ připomíná Ščerban, rovněž člen hokejového výkonného výboru. „Do čeho my ale nevidíme, to jsou závazky vůči ostatním subjektům. To nám nepřísluší. Pokud jsem četl vyjádření Petra Klímy, oni měli problém s hlavním partnerem klubu. Ten přestal plnit své závazky a vedení si spočítalo, že asi není schopné sezonu přežít.“

Kadaň nyní mizí z prvoligového hokeje. A ani to nebude zadarmo. „Pokud klub odstoupí ze soutěží po jejich rozlosování, řády na to pamatují. Je za to pokuta, ale zůstává otázkou, jestli zkrachují, půjdou do insolvence a podobně. A jestli z nich někdo tu pokutu vymůže,“ uzavírá smutné povídání Ščerban.