Ve všech patnácti mačích za Duklu pálil ze všech možných pozic, ale do černého dlouho zamířit nemohl. „Měl jsem hrozně šancí, ale co se dá dělat, je to hokej,“ komentoval pro klubový web Jan Strejček, který nulu na svém střeleckém kontě ve středu vymazal.

V Sokolově zvyšoval na 4:2. „Konečně to tam padlo a doufám, že se to obrátí v můj prospěch,“ přál by si sedmadvacetiletý bek, který zapsal parádní gól. „Od Matěje Zadražila jsem dostal nádhernou přihrávku, a pak už to bylo štěstíčko, že jsem vystřelil pKořes beka a padlo to tam,“ ulevilo se mu po trefě do horního růžku. „Nejdřív jsem chtěl vystřelil, ale obránce si klekal, tak jsem ho chtěl obruslit a střílel jsem do protipohybu gólmana,“ doplnil.

A to so ještě připsal i asistenci na třetí branku. „Byl to v přesilovce, kde jsem to dostal na modrou, viděl jsem Jirase (Tomáše Jiránka – pozn. red.) před brankou a chtěl to tam nahodit. To se moc nepovedlo, ale díky bohu to tam dorazil mezi nohy a radovali jsem se z gólu na 3:2,“ přidal Strejček.

Jeho tým i díky častým vyloučením domácích a čtyřem využitým přesilovkám mohl slavit nakonec vysokou výhru 6:2. „Byl přísný metr na obě dvě strany. Ale my jsme ty přesilovky trénovali, a podařilo se nám je využít. Jedině dobře,“ potěšila Strejčka výtečná bilance.

A neméně i tříbodový import do Jihlavy. „První třetina byla taková, jaká byla, ale od druhé třetiny to od nás byl už lepší pohyb. Pak to bylo nahoru a dolů, a naší bojovností a obětavostí jsme ho dotáhli do vítězného konce,“ dodává.