Nesplnila podmínky. „Klub sice podal přihlášku, ale chyběl souhlas příslušného krajského svazu,“ vysvětlil Bedřich Ščerban, předseda Krajského svazu ledního hokeje Vysočina. Podle doplnění informací od sekretáře Antonína Micky její dodatečné zařazení do soutěže není možné.

Krajský svaz už v předstihu zdůrazňoval, že žádný z klubů povolení startovat v jiné Krajské lize nedostane a tak se i stalo. Jednání na losovacím aktivu se ve vzrušené atmosféře neneslo. „Prakticky pro všechny schvalované body hlasovala velká většina delegátů,“ dodal Bedřich Ščerban.

Řešil se především hrací model skoro nové soutěže. Dvoukolová základní část začne osmnáctého září, do play-off postoupí nejlepších osm týmů. Ve vyřazovací části se bude hrát na tři vítězné zápasy. Dále bylo odsouhlaseno hrát i o páté až jedenácté místo.

Proti zařazení do Krajské ligy dlouho bojovala Chotěboř, ale i ta v ní nakonec bude startovat. „Vyčerpali jsme během několika týdnů všechny dostupné možnosti a v rámci zachování dospělého hokeje v Chotěboři, jsme byli nuceni v pondělí jednatřicátého května podat přihlášku do Krajské ligy Vysočiny. Pokud bychom tak neučinili, hokej v této kategorii by v Chotěboři skončil,“ uvedl na webových stránkách klubu předseda Jaroslav Ludvík.

Účastníci Krajské ligy

BK Zubři Bystřice nad Pernštejnem, TJ Jiskra Humpolec, HC Chotěboř, HC Ledeč nad Sázavou, Moravskobudějovický Hokej, TJ Náměšť nad Oslavou, HC LM Pelhřimov, HC Světlá nad Sázavou, SK Telč, HC Spartak Velká Bíteš, HHK Velké Meziříčí B.