Zápasy mu hrozně scházely, což bylo na jeho chování v sobotním střetnutí s Litoměřicemi znatelné nejen na ledě, ale i mimo něj. „Já se na ten zápas strašně těšil, protože jsem dva měsíce nehrál. Nemohl jsem se dočkat, až budu hrát,“ potvrdil Krenželok.

Tým se snažil hecovat. Sice je to čtvrtfinále a o motivaci by mělo být postaráno, ale správný náboj dodá i nějaká ta hláška na své spoluhráče. „Je to o tom, povzbuzovat se. Lidi tu nejsou, nemohou nás hnát, takže se musíme povzbudit sami. Bojovat jeden za druhého,“ nechyběla mu chuť do práce.

Ovšem ta byla těžká. Litoměřice kladly odpor a jihlavský bek to také uznal. „Bylo to vyrovnané, šance byly na obou stranách, ale my ani soupeř jsme je neproměňovali. Gólmani chytali dobře,“ reagoval Krenželok, jehož tým nakonec udeřil v oslabení a následně v přesilovce.

A nebýt litoměřického gólu v power-play, mohl se brankář Žukov a celá jihlavská defenziva pyšnit čistým kontem. Že by ale hosté zabrnkali Krenželokovi touto kontaktní trefou na nervy, to ne. „Já věřil, že to doklepeme, i když stát se to může. Ale čtrnáct vteřin je krátká doba,“ přidal bek Dukly, kterému se práce týmu směrem dozadu, líbila. „Víme o Beranovi a Miškářovi, že jsou šikovní a sbírají body, ale že bychom se na ně zaměřili, to ne. My se snažili hrát dobře do defenzivy, ubránit každého hráče,“ ujistil.

Na druhou stranu ví, že v sobotu od půl šesté se vyjede na led za stavu 0:0, a bitva to bude stejně důležitá. „Hlavně je, že jsme vyhráli. Ještě ale potřebujeme další tři vítězství, abychom měli čtyři a postoupili dál. Teď se to maže a zítra se začíná znova od nuly,“ konstatoval hned po střetnutí Daniel Krenželok.