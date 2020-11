Dukla doma chtěla bodovat naplno, ale na výhru po šedesáti minutách s Havířovem nedosáhla. „Jsme rádi i za dva body, i když nás mrzí, že nejsou tři. Měli jsme tam dost šancí. Já měl dvě tři tutovky, i další kluci měli šance. Je škoda, že jsem je neproměnili,“ komentoval po utkání pro klubový web Daniel Krenželok.

O ten bonusový bod se v prodloužení postaral ránou z voleje. Tím stanovil konečné skóre 2:1. „To byla dobrá kombinace. Peky (Matěj Pekr – pozn. autora) to dal dolů na Fronkyče (Jiří Fronk – pozn. autora) a ten mi to dal křížem. A já měl za úkol trefit bránu. Ještěže tam byl zmrzlý gólman a padlo mi to tam,“ usmíval se jihlavský obránce, který je rád, že se začalo hrát.

A potěšil ho i výkon celého týmu. „Byli jsme překvapeni, že nám to tak šlo. První třetinu nám chodili dobře nohy, i do poloviny druhé to bylo dobré. Myslím, že celých šedesát minut jsme odmakali a hráli slušný hokej,“ doplnil.

Hokejisté Třebíče byli stoprocentní. Po více než dvouměsíční pauze bez utkání zvládli duel v Sokolově, kde vyhráli 3:1. „Zápas jsem si užil, byť byl po takové době náročný na psychiku. Naštěstí pro nás s dobrým koncem,“ sdělil na třebíčském webu brankář Pavel Jekel. „Měli jsme hodně šancí, myslím, že jsme dali tři tyčky, obrana bránila skvěle. Podle mě si odvážíme zasloužené tři body,“ dodal.

O tom, že to nebylo lehké, svědčí i jeho vytížení v samotném utkání. Šlo na něj přes třicet střel. „Je pravda, že jsem se nenudil. Na první zápas po takové pauze toho na mě šlo celkem dost, ale na druhou stranu… Je lepší být v zápřahu než čekat patnáct minut na střelu,“ má jasno a ani neřeší to, že přišel o čisté konto. „To je jen taková ta třešnička na dortu. Hlavní je to, že máme doma výhru za tři body,“ doplnil pro klubové stránky Jekel.