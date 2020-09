Už v sobotu je na programu úvodní kolo první hokejové ligy. Jihlavská Dukla proto uspořádala ve středu tradiční předsezónní tiskovou konferenci. Či spíše netradiční. Nový ročník druhé nejvyšší soutěže u nás totiž provází řada nejistot a otazníků.

Dukla také představila nové dresy na nadcházející sezonu. | Foto: Deník / Karel Líbal

Dukla bude chtít letos zapomenout na minulé, ne příliš vydaření vystoupení v Chance lize. Tomu také odpovídají cíle: „Jsme si vědomi toho, že nás tradice zavazuje k vysokým cílům,“ uvedl jednatel Dukly Bedřich Ščerban. „Čeká nás velmi těžká sezóna, před kterou se jen těžko odhaduje, jak bude probíhat. My se každopádně chceme pohybovat v tabulce do šestého místa, co by byl takový základní odrazový můstek do závěrečné fáze sezony.“