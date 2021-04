Jihlavský celek byl po čtyřech utkáních s Litoměřicemi v úzkých, prohrával 1:3 a byl blízko vyřazení. „My jsme si to trochu víc zkomplikovali těmi třemi zápasy. Trochu nám to nelepilo,“ přiznal kapitán Josef Skořepa. „Ale semkli jsme se a posíláme na dovolenou je. Teď všichni vidí, že ta vnitřní síla v týmu je obrovská, že to ani stavu 1:3 nebalíme,“ nadšeně konstatoval hráč, který dal vítěznou branku na 2:1 a tu třetí nachystal parádní žabičkou Tomáši Havránkovi, jenž obstaral zbylé dvě trefy.

Skořepa si rýpnul i do litoměřického výběru, který už se viděl v semifinále a Jihlavě to dával hlasitě najevo. „To k play-off patří, takové to pošťuchování. Ale jim asi nikdo neřekl, že se hraje na čtyři vítězné. Oni už nás posílila za stavu 3:1 na dovolenou, ale my jsme jim ukázali, že se hraje na čtyři a nedovolili jsme jim odplatu za ty dva roky starou sérii,“ hlásil nejzkušenější hráč Dukly.

Zároveň ale čtvrtfinálového soka pochválil. „Abych jim nekřivdil, oni hráli výborný hokej. Fakt nás potrápili, vždyť nás málem vyřadili. Ty tři zápasy, na co sáhli, to jim vyšlo. My se tím proplétali, ale to štěstíčko šlo nakonec za námi,“ doplnil Josef Skořepa, kterého mrzí jediné. Absence fanoušků. „Máme tady velký retro dres, tak jsme mu zamávali…,“ pokrčil rameny. „Je to na h…. Taková je bohužel doba, nervózní a já na to mám jinačí názor. Je to škoda, že tady nejsou,“ uzavřel.