Pelhřimov dosud neztratil ani bod a na čele tabulky má už nyní čtyřbodový náskok na trio pronásledovatelů.

Lední medvědi nastříleli (společně s druhou Chotěboří) nejvyšší počet branek. Pět týmů má ale méně prostupnou defenzivu. Ohledně hodnocení vstupu do nové soutěže zůstává kouč Josef Lukašík spíše tajemný. „Máme plný počet bodů, s tím jsme spokojeni. Nijak bych to ale nepřeceňoval. Je to zatím jen start soutěže. A s čím spokojeni nejsme, to si necháme a vyřešíme v kabině,“ uvedl v rozhovoru pro Deník pelhřimovský stratég.

Ten se, stejně jako jeho hráči, v nové soutěži teprve rozkoukává. „Na nějaké srovnávání je myslím ještě čas. Máme za sebou nějakou čtvrtinu soutěže a všechny mančafty jsem zatím ani neviděl hrát. Vzhledem k tomu, že je to nová soutěž, bude možné zhodnotit její kvalitu až po skončení prvního ročníku,“ uvedl Lukašík.

Pozice na čele tabulky přesto naznačuje, že Pelhřimov míří vysoko. „Samozřejmě, chceme soutěž vyhrát,“ má jasno Lukašík. „Pokud se bude konat nějaká kvalifikace, tak bychom se chtěli pokusit o postup do vyšší soutěže. To každopádně. Ale nijak bych ještě nepředbíhal. Těch zápasů do konce soutěže je před náma hodně. Navíc nás čeká těžké play-off, kde se hraje na tři vítězná utkání, zatímco v jižních Čechách se hrálo na dvě. Tam se může stát ještě spoustu a spoustu věcí.“

Je patrné, že se všechny týmy v krajské lize postupně konsolidují a budují si svoji pozici. „Otázka je, jak kdo na tom bude finančně,“ přidává další pohled pelhřimovský kouč. „Nebo jestli ještě někdo neposílí, i když tam by musel hráč odehrát určitý počet zápasů. To je všechno hodně daleko a proto se soustředíme jen na to, co nás čeká tento týden. Na nejbližší trénink a zápas.“

Nejbližší vystoupení čeká na Lední medvědy v sobotu, kdy se představí na stadionu Bystřice nad Pernštejnem.