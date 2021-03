V dosavadních dvou zápasech dostaly Litoměřice od Dukly dohromady deset branek. Na tu jedenáctou se ovšem jihlavský favorit čtvrtfinálové série nadřel a načekal. Až čtvrthodiny před koncem ho rozradostnil Jiří Fronk, který potrestal zaváhání hostů při jejich vlastní přesilové hře. „Ten gól měl přijít dřív. Byly tam šance, tyčka. Nakonec padl později, ale buďme rádi, že tam spadl,“ hlásil hned po utkání autor důležité trefy.

Podle něj si jeho tým za výhrou, kterou ještě pojistil v jihlavské početní výhodě Skořepa, šel. „My jsme to odmakali jako tým a zasloužili jsme si vyhrát. Podle výsledku se zdálo, že to byl vyrovnaný zápas, ale já si troufnu říci, že jsme byli většinu zápasu, možná celý zápas lepší,“ doplnil jistě.

Fronk zároveň doufá, že se střelecky bude dařit dál. A nejen jemu. „Doufejme, že mi to lepí, a že to bude pokračovat,“ přál by si. „Ale hlavně aby to lepilo týmu. Máme za sebou první krok a musíme se soustředit na další zápas,“ doplnil forvard Dukly, který by se nezlobil, kdyby série skončila v co nejkratším možném horizontu, čili už po čtyřech utkáních. Aby tomu tak bylo, musí Jihlava porazit Litoměřice i v sobotním duelu, který se hraje opět v CZ LOKO aréně a začíná tradičně od půl šesté.