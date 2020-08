Nabouraný herní plán se jednatel HC Dukla Bedřich Ščerban snažil napravit, ale do CZ LOKO arény nikoho narychlo nenalákal. „Bohužel jsme soupeře nesehnali. Hrát se nebude,“ potvrdil.

Nicméně vzápětí ukázal, že je jihlavský klub akční. „Říkali jsme si, že pozveme naše fanoušky ke stadionu do parku. Uděláme si pěkné odpoledne. Bude se čepovat pivo, grilovat párky. K tomu asi postavíme dva naše hráče. Ještě to promyslíme, ale nejspíš Matěje Pekra a Pepu Skořepu. To jsou zruční číšníci,“ zasmál se Ščerban.

Stánek bude ve Smetanových sadech otevřený od patnácti hodin. „Kolem páté bychom si sedli a popovídali s fanoušky. Musíme začít žít a přestat se bát,“ dodává.