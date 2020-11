Jak dlouhé bylo další „volno“?

Abych pravdu řekl, nebylo to nic moc. Já osobně jsem se snažil udržovat, trénoval, ale když vám chybí to datum, kdy se vrátíte na led, je to těžké.

Prostor dostala víc rodina… Stal se z vás učitel?

Tuhle roli spíš zastává manželka, ale když potřebovaly pomoci naráz obě holky, co už chodí do školy, tak jsem byl také k dispozici. A je pravda, že i tahle špatná doba byla k něčemu dobrá. Máme ještě devítiměsíční dcerku a mohli jsme být alespoň víc spolu, užívali jsme si to.

Nepřemýšlel jste o nějaké brigádě, jako někteří vaši spoluhráči?

Přemýšlel jsem o tom, chtěl jsem hledat nějakou práci, ale nějakou rezervu jsme doma měli a nakonec jsme se rozhodli, že zkusíme jeden dva měsíce počkat. A nakonec to dopadlo celkem dobře.

Jste známý tím, že si nic neodpustíte. Jak jste se udržoval?

Jelikož je člověk doma, tak ty hodně silové cviky moc dělat nemůže. Nemám na to vybavení. Ale zátěžovou vestu mám, takže nějaké cviky na nohy jsem dělat mohl. A protože žijeme na vesnici, mohl jsem vyrazit na kolo.

Cyklistiku máte rád. Kolik jste toho najel?

Každý den jsem nejezdil, a v této fázi, kdy se soutěž rozjela a jen přerušila, už to není o nějakých velkých kilometrech. Spíš jsem zařazoval sprinty nebo kopce. A také jsem běhal.

Ale už to muselo být otravné, nebo ne?

Ono mít další letní přípravu navíc není žádná sláva. Není to prostě jako být na ledě.

Když vás ve čtvrtek na něj pustili, řekli jste si: Konečně!

Nemůžu mluvit za ostatní, ale já stoprocentně ano. Já to mám na ledě fakt rád, strašně jsem se těšil. Ve čtvrtek nás bylo sice málo, jen osm, protože jiní si sehnali brigády a ještě byli v práci. Ale teď už bychom měli být pohromadě. Já hlavně doufám, že to vydrží a nebude to jen na chvilku.

Určitě vám chyběla i parta a srandičky.

Člověk je soustu let na něco zvyklý, a když to nemá, samozřejmě mu to chybí.

Jak náročné to teď bude, dostat se zpět do nějaké obstojné formy?

Asi to náročné bude. Myslím, že pro spoustu mančaftů stejné, protože těch, co někam jezdili na led, bylo málo. Ale věřím, že to nebyla tak dlouhá pauza a zvládneme se nachystat dobře.

Ačkoliv jste se začali znovu připravovat mezi mantinely, tak přesné datum startu zatím neznáte. Jak tohle se projeví do chutě trénovat?

Já doufám, že se to neprojeví. Nebyli jsme dlouho na ledě a já věřím, že zápal tam bude od všech kluků, že se budeme všichni těšit. A budeme se připravovat do té body, než se to rozjede.

Věříte v to, že se sezona dohraje?

Věřím, že se to zvládne. Největší problém budou ty testy, protože finanční možnosti v Chance lize nejsou jako v extralize, co si budeme nalhávat. A kdyby se to mělo testovat těmi drahými, bylo by to neúnosné. Já doufám, že se to vyřeší a nějak se to dohraje. Hlavně, ať jsme všichni zdraví a ta situace se zvládne.