Mladí hokejisté vyrazili na olympiádu. O medaili budou bojovat i dva Jihlaváci

Obhájci zlata. Do finského Vuokatti odletěli v sobotu hokejisté české reprezentace do 18 let. Na severu budou v rámci Evropského olympijského festivalu mládeže chtít navázat na své předchůdce. Ti získali na poslední mládežnické olympiádě v Sarajevu 2019 zlaté medaile.

Odlet českých hokejových reprezentantů na EYOWF 2021. | Foto: ČOV/Vladimír Koča

Akce má tradiční parametry olympijských her, včetně ceremoniálů či zapálení olympijského ohně. „Z hráčů je cítit, že se těší. Když se s nimi o tom bavíme, tak to berou jako velkou olympiádu,“ potvrzuje trenér týmu Jakub Petr. Původně se měl turnaj hrát vyřazovacím způsobem, ale jelikož z něj odstoupili Švýcaři, nakonec se bude hrát systémem každý s každým. Český tým zahájí akci v pondělí třináctého prosince v patnáct hodin zápasem s Ruskem. V úterý bude hrát s Lotyšskem, po dni volna pak s Finskem a v pátek zakončí turnaj soubojem s Běloruskem. „O cílech je vždycky těžké mluvit, ale já jsem rád, že se turnaj vůbec uskuteční. Máme za sebou tréninkový kemp a mám z něj hodně dobrý pocit. Nechci vyhlašovat velká slova, ale nejeli bychom tam, kdybychom neřekli, že chceme medaili z olympiády,“ dodal Jakub Petr. Mezi hráči, kteří budou o medaili bojovat je i duo z Jihlavy. Do konečné nominace se prosadili obránce Matěj Vovsík a útočník Jonáš Jungwirth. Nominace českých hokejistů na EYOWF 2021

Brankáři: Jan Špunar (Olomouc), Štěpán Vopravil (Liberec)

Obránci: Aleš Čech (Oulu, Finsko), Matěj Prčík (Vítkovice), Tomáš Hebek (Pardubice), Filip Krajčík (Karlovy Vary), MATĚJ VOVSÍK (Jihlava), Tomáš Hamara (Tappara Tampere, Finsko)

Útočníci: Samuel Šmajda (Karlovy Vary), Eduard Šalé (Kometa Brno), Dominik Petr (Rauma, Finsko), Šimon Slavíček (Slavia Praha), Adam Dvořák, Marek Soukup (oba Plzeň), Ondřej Becher (Havířov), Adam Bareš (Pelicans Lahti, Finsko), Vojtěch Polák (Mladá Boleslav), JONÁŠ JUNGWIRTH (Jihlava), František Formánek (Pardubice), Lukáš Plos (Liberec) KAREL LÍBAL, ČOV