Další tři body z venku, už popáté v řadě. Jste spokojen?

Vezeme domů tři body, to byl náš cíl. Ten jsme splnili a to je pro nás to nejdůležitější.

Na gól se čekala skoro polovinu zápasu, dva jste vsítil vy. Ulevilo se vám, když váš první zásah rozhodčí nakonec po diskusích posvětili?

Hlavně jsme měli branku vstřelit dřív. První třetina byla prakticky na jednu bránu. Měli jsme hromadu střel, bohužel to tam nepadlo. Viděl jsem tu situaci zpoza brány, puk netrefil tyčku, ale odrazil se od plastu v brance. Akorát jsem nevěděl, jak moc je ten plast v brance a jestli puk přešel celý čáru. Podle mě to gól byl.

Váš úvodní zásah byl důležitý, stejně jako ten druhý. Domácí snížili na 1:3, takže čtvrtá branka jejich snažení opět utlumila. A znovu to byl takový šťastný gól.

Byla tam super křížná přihrávka od Heltíka (Filip Helt), bohužel gól nepadl přímo z mé střely. To by byla fakt hezká akce. Puk skončil za bránou. Tam jsem měl úmysl hodit to brankářovi na záda, to nevyšlo. Ale dal jsem to před bránu a jejich bek si to tam srazil sám.

Už jsem zmínil, že jste venku vyhráli popáté v řadě. V sobotu ale hrajete doma, kde jste naopak už čtyřikrát nevyhráli. Trenér Ujčík říkal, že asi před utkáním nasednete do autobusu, objedete Jihlavu a vysadí vás před zimákem. Nebylo by to řešení, jak doma konečně vyhrát?

Já osobně pověrčivý nejsem, takže bych to nedělal. Ať by byla série jakákoliv, musíme se pokaždé na jakýkoliv tým pořádně připravit a vyhrát. Musíme prostě udělat všechno pro to, abychom vyhráli.

KAREL LÍBAL, TOMÁŠ LYSÝ