/ROZHOVOR/ O rok zkušenější. Ale znovu bez vlastního stadionu, ideálního zázemí, neustále na cestách. Přesto jsou hokejisté Dukly před startem nové sezóny první ligy optimisticky naladěni. „Chceme hrát do šestého místa a přilákat více lidí na stadion,“ uvedl k cílům jihlavských hokejistů jejich kapitán Tomáš Čachotský.

Kapitán HC Dukla Tomáš Čachotský věří, že se jihlavští hokejisté budou pohybovat do šestého místa v tabulce. | Foto: Deník/Karel Líbal

Duklu čeká další azylová sezóna. Je pro tým výhodou, že už ví, do čeho jde? Mohou pomoci loňské zkušenosti?

Minulý rok to bylo pro všechny něco úplně nového. Musím přiznat, že jsem si vůbec nepředstavoval, že to bude až tak těžké. Věděli jsme, že to bude složité, ale realita mě zaskočila. Nyní máme rok zkušeností navíc a já doufám, že nálada bude pozitivnější a budeme předvádět lepší hokej.

Prospěje vám také skutečnost, že jako domácí budete využívat jen jeden stadion?

Doufám, že to výhoda bude. I když se nám vloni více dařilo v Jindřichově Hradce než v Pelhřimově. Na druhou stranu jet na domácí zápas hodinu dvacet, a zpátky znovu to samé, to je únavné. Je to fakt dlouhé, regenerace se zkracuje… Do Pelhřimova je to půl hodiny, takže časově je to výhodnější.

Program prvního kola

Středa, 12. září: Frýdek-Místek – Sokolov (17.00), Zlín – Poruba, TŘEBÍČ – Vsetín (oba 17.30), Znojmo – JIHLAVA, Prostějov – Pardubice B, Kolín – Přerov, Slavia – Litoměřice (vš. 18.00).

Dukla se chce pohybovat do šestého místa v tabulce. Je to reálná meta?

Cíl takový je. Jak to potom bude v sezóně záleží na spoustě věcí, například zraněních a podobně. Ohromně důležité také bude, abychom zachytili začátek. Všichni ještě mají sílu, bude proto důležité držet náš systém a snažit se vyhrát co nejvíce zápasů. Máme docela mladý mančaft, takže i pro kluky bude lepší, když na začátek nějaké zápasy vyhrajeme. Potom na nás nebude velký tlak a budeme mít klid na práci v tréninku. Pevně věřím, že to zvládneme.

Trénujete na malém zimáčku, vedle haly velmi rychle pokračuje demolice starého stadionu. Sledujete, jak bourání pokračuje?

Už raději ne. Ze začátku jsem na to chvíli koukal, ale pro mě to není nic jednoduchého. Přepadla mě velká nostalgie… bylo to opravdu o dojetí. Byla pro mě trošku i vysvobozením nabídka z Budějovic. Když jsem viděl, že hala se nehýbe, a ani nebyl jasně daný termín, kdy se začne a jestli vůbec – to mě vážně ubíjelo.

Ze soutěže v posledním období odpadly trvale nejslabší týmy, peloton navíc rozšířilo ambiciózní Znojmo. Bude letošní ročník vyrovnaný, jak se všeobecně očekává?

Těžko před začátkem soutěže něco predikovat. Nějaký hrubý nástřel uvidíme po první části. Po těch třinácti zápasech už se pozná, kdo má jakou sílu. Samozřejmě pro diváky by bylo skvělé, kdyby byla soutěž nevyrovnaná, než kdyby tam ustřelily tři čtyři týmy. Ale všichni jsme viděli, jaké hráče nakoupily týmy, které by měly být nahoře. Prostějov, Zlín, Vsetín. Určitě bude i pro nás složité dostat se do šestky. To ale neznamená, že bychom tam nechtěli. Popereme se o to. Ale dostat pod sebe jeden z těch silných týmů, a třeba i Třebíč nebo béčko Pardubic, které mělo úplně skvělou přípravu, na to budeme muset fakt hodně šlápnout.

Když jste zmínil krajského rivala. Těšíte se na derby?

Z mého pohledu derby hodně dělají fanoušci. Tím že na nás v Pelhřimově nechodilo až tolik lidí, to tomu nedalo úplně šťávu. Domnívám se, i když se hraje horší hokej, ale přijde hodně fanoušků a vytvoří skvělou atmosféru, také oni odcházejí ze stadionu spokojení a s lepším zážitkem. Pokud budou chodit lidi, tak bude derby vždycky super.

To je ostatně také cílem Dukly. Přilákat více fanoušků do ochozů.

Věřím, že letos bude chodit více lidí. Už i proto, že se na stadionu začalo dělat. Fanoušci vidí, že to tam nebude ležet ladem dalších pět let, že budoucnost Dukly je v nějakém běhu a začnou chodit.