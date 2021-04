Jednadvacetiletý jihlavský brankář Maxim Žukov se rozhodně v úvodním semifinálovém střetnutí proti Vsetínu nenudil. I díky jeho skvělým zákrokům se tým Dukly nakonec mohl radovat z výhry 4:3 po samostatných nájezdech. Jak talentovaný mladík přiznal, v prodloužení mu v jednu chvíli bylo úzko.

Maxim Žukov se proti Vsetínu nenudil. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

V každé třetině základní hrací doby na něj hosté ze Vsetína našli recept. Brankář Maxim Žukov se ale rozhodně nemá za co stydět, a znovu ukázal, že jihlavský celek se na něj může spolehnout. „V prodloužení je každý zákrok důležitý,“ hlásil po vítězném tažení brankář pocházející z Ruska, který předvedl v leže jeden parádní zákrok, ale také mu v jednu chvíli zatrnulo. „Udělal jsem chybičku, když jsem to zastavil u tyčky, mohlo to dopadnout špatně,“ je si vědom.